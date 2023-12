Pochettino 'apunta' a dos de las grandes inversiones del Chelsea

Mauricio Pochettino expresó su preocupación por la vulnerabilidad defensiva de su equipo en situaciones de balones aéreos y habló sobre la dupla Enzo Fernández y Moisés Caicedo A pesar de la enorme expectativa que rodea a estos jóvenes jugadores, es un proceso que llevará tiempo y es parte de la evolución del equipo

Mauricio Pochettino, entrenador del Chelsea, ha destacado la necesidad de su equipo de neutralizar la amenaza aérea del Everton y evitar conceder centros en su próximo enfrentamiento contra el club de Liverpool. El estratega argentino expresó su preocupación por la vulnerabilidad defensiva de su equipo en situaciones de balones aéreos y enfatizó la importancia de mejorar en ese aspecto.

El ataque del Everton, liderado por el delantero Dominic Calvert-Lewin, conocido por su presencia física y juego aéreo, plantea un desafío específico para el Chelsea. En las últimas semanas, el equipo de Pochettino ha mostrado debilidades defensivas en cuanto a la defensa contra centros, concediendo cabezazos en los últimos cuatro partidos de la liga.

Pochettino señaló que el trabajo en la presión sobre el centro y la mejora en la defensa contra centros fueron áreas de enfoque durante la última semana de entrenamiento. Reconoció la dificultad de detener balones aéreos en la competitiva Premier League y expresó su inquietud por la necesidad de trabajar mucho mejor en esas situaciones.

Además de la preocupación defensiva, Pochettino también habló sobre la necesidad de mejorar la asociación entre los recientes fichajes del Chelsea, Enzo Fernández y Moisés Caicedo. El entrenador argentino destacó que, a pesar de la enorme expectativa que rodea a estos jóvenes jugadores, es un proceso que llevará tiempo y es parte de la evolución del equipo.

"Son jóvenes. La expectativa es enorme cuando llegas. No es sólo la expectativa individual sino también la expectativa colectiva en un club como el Chelsea", comentó. "No es fácil no llegar a un gran equipo y que rindan a la primera pero necesitan ser parte de la solución. No son la guinda del pastel. Es un proceso, va a ser un proceso. Llegará el momento en que lo sabrán mejor y crearán esta relación que ayudará al equipo a ganar partidos", manifestó el entrenador argentino.

Pochettino instó a Enzo y Caicedo a ser parte de la solución y contribuir al éxito del equipo a medida que se desarrolla la temporada.