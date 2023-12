McTominay guía al United en la victoria ante el Chelsea

Los de Erik ten Hag vuelven a acercarse a Europa y dejan al Chelsea a 8 puntos de distancia El doblete de McTominay fue determinante e hizo inútil el tanto de Palmer

El Manchester United volvió a la senda del triunfo en Old Trafford en la Premier a costa de un Chelsea que sigue sin encontrar el camino (2-1). Tras la derrota ante el Newcastle la jornada pasada, los 'red devils' ofrecieron una gran versión y tuvieron en McTominay al héroe de la noche, con un doblete.

El duelo arrancó de manera eléctrica, con el Manchester United mandando. Los de Ten Hag salieron del vestuario muy enchufados y Bernardo Silva y Hojlund fueron los primeros en avisar y poner en apuros a Robert Sánchez. Tanto fue el asedio, que en una acción de Antony en el área 'blue' antes del minuto 10, terminó en penalti por un pisotón del argentino Enzo Fernández. Bruno Fernandes asumió la responsabilidad desde los 11 metros pero esta vez le ganó la partida Robert Sánchez con una gran intervención, esperándole y sacando una buena mano abajo.

El fallo no mermó al conjunto mancuniano, que siguió volcado en busca del primer gol. Y lo terminó encontrando gracias al escocés McTominay, que recogió un rechace en el área de la zaga londinense, para poner el primer tanto del partido y hacer justicia con lo que se estaba viendo. El propio McTominay pudo aumentar distancias pero Robert Sánchez mantuvo vivo a su equipo con una doble intervención de muchísimo mérito.

El Chelsea sufria pero salía a la contra con mucho peligro. Sterling reclamó un penalti que no concedió el VAR, Mudryk estrelló un balón al palo y Jackson falló un mano a mano ante Onana, para meter el miedo en el cuerpo a la afición 'red devil'. Pero cuando ya se rozaba el descanso, el que no falló fue Palmer. El ex del City anotó el empate con un pase a la red muy sutil.

La segunda mitad no fue tan eléctrica pero el United siguió llevando el peso del partido. Garnacho fue el que tuvo las más claras, pero el argentino no estuvo fino en la definición. Si estuvo acertado para asistir, ya que un centro suyo al segundo palo lo remató de cabeza McTominay para firmar su particular doblete y encarrilar una victoria muy importante.

En la recta final del encuentro, el Chelsea lo intentó a chispazos. Broja tuvo la más clara pero su remate de cabeza se estrelló en el palo. Con este resultado, el United se vuelve a acercar a Europa y deja al Chelsea en media tabla, a 8 puntos de distancia.