Palmer confiesa que acertó saliendo del City: "No pensé en el precio"

Cole Palmer fue una de las bombas del último día del mercado al cambiar el Manchester City por el Chelsea, un movimiento que no se esperaba después de que el jugador, una de las grandes promesas de la Academia del equipo citizen, hubiera pasado toda su vida en el equipo skyblue.

El centrocampista ofensivo pasó por todas las etapas en la Academy hasta convertirse en capitán de la selección sub-18 la temporada 2019/20. En la siguiente temporada ya fue invitado a entrenar con el primer equipo durante el reinicio de la Premier League y ya en esa campaña disputó cuatro partidos en la máxima categoría del fútbol inglés.

Únicamente una lesión en el pie obstaculizó su progreso durante la campaña 2021/22, pero fue ganando muchos minutos de juego durante la 2022/23, añadiendo el título de la Premier League, la FA Cup y la Champions a su palmarés.

Y después de una pretemporada en la que marcó en la derrota en la Community Shield contra el Arsenal en el primer partido de la temporada y también el tanto del empate en la Supercopa de Europa contra el Sevilla, sorprendió su traspaso.

Pasadas unas semanas, Palmer, en declaraciones al Daily Mail, no se arrepiente de su decisión: "No quiero decir que quisiera evitar la competencia, pero quería tener más oportunidades de jugar, en mi posición y tener más impacto. Fue una gran decisión. Cuando salí del campo de entrenamiento el jueves, sabía que iba a Londres al día siguiente. Todo me golpeó, me senté en el auto y me fui. Solo pensé: "Has estado aquí por 15 años". No sé nada más que Manchester. Nunca me cedieron. Nunca salí de Manchester. La única vez que salí de Manchester fue de vacaciones o fuera de casa. Ir allí suena raro, pero no hay tiempo que perder. Tengo que llegar allí."

Y aseguró haber acertado con su elección del Chelsea: "Me gusta jugar allí. Hay muchas responsabilidades adicionales y tengo que trabajar en partes de mi juego en las que necesito mejorar para poder llevarlo al siguiente nivel. No pensé en el precio. Solo quiero ir y disfrutar del fútbol. El Chelsea explicó el proyecto y me gustó. Siento que puedo tener un impacto. Espero poder volver pronto con los chicos de la academia del City, el personal todavía está allí y ha estado conmigo desde que tenía seis años. Verlos sería agradable. Luego, cuando juguemos contra el City en Stamford Bridge y el Etihad, podré despedirme adecuadamente y decir gracias."

