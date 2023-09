El nuevo y millonario negocio de John Terry

El ex defensa central del Chelsea e internacional con Inglaterra cobrará 100 libras por un autógrafo, 150 por una foto y 500 por una cena Esta promoción se incluye dentro de una gira organizada por una empresa británica que de momento ya ha llenado dos de los cuatro primeros eventos

Cuando un futbolista decide acabar su carrera deportiva son muchos los frentes que se le pueden abrir: entrenar, ser parte de un club desde el punto de vista técnico, directivo y como embajador o comentar partidos por radio o televisión.

A John Terry, ex defensa central del Chelsea, que fue capitán del conjunto blue al disputar más de 700 partidos durante 19 temporadas levantando cinco Premier League y una Champions además de ser internacional inglés, le ha llegado la oportunidad de seguir engrandando sus cuentas bancarias de una forma muy curiosa.

Según informa 'The Telegraph', la empresa británica de eventos 'Knock Out Memorabilia and Events', ha organizado 'Evenings with John Terry', un peculiar acontecimiento en el que los aficionados podrán ver de cerca a su jugador favorito además de disponer de diferentes privilegios, como obtener un autógrafo, una fotografía o compartir una cena de hasta diez personas. Pero esto tan solo estará disponible para los bolsillos más privilegiados.

Y es que una entrada general para asistir a cualquiera de los cuatro eventos, que se celebrarán en Londres, Birmingham, Bournemouth y Basingstoke, es de 25 libras. A partir de aquí hay que irle añadiendo suplementos según ciudad y el nivel de fanatismo de los aficionados: 100 libras por un autógrafo, 150 por una fotografía y 500 por compartir cena con diez personas más. En Londres y Bournemouth las entradas ya se han agotado y la empresa organizadora espera que también lo hagan en Birmingham y Basingstoke.

Es la primera vez que John Terry se somete a este tipo de acontecimientos y por el momento el público ha respondido muy positivamente por irle a ver. Habrá que esperar para saber si la gira se amplía o so otras grandes estrellas de la Premier League las que prueban suerte en esta suculenta aventura.