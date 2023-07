La 'Operación 9' en el Chelsea, una tarea urgente

La falta de un ariete puro ha sido el gran problema de los últimos años en Stamford Bridge. No funcionaron Morata, Lukaku, Abraham ni Werner. Tampoco Havertz o Joao Félix... ¿Lo harán Nkunku y Jackson? Ante la duda, los 'blues' siguen rastreando el mercado de fichajes y sondean a los mejores delanteros de Europa

El Chelsea necesita un '9' de garantías. Sin duda, la falta de un ariete puro ha sido el gran problema de los últimos años en Stamford Bridge. La temporasda pasada pagaron muy caro la falta de un referente en ataque. Practicaron un fútbol vistoso y ofensivo, generando muchas ocasiones de gol, pero no llegaban los tantos. Se reflejó en la Champions League, donde casi caen en la eliminatoria ante el Borussia Dortmund (octavos de final) y en la Premier League, donde acabaron demasiado lejos de los puestos europeos (duodécimos).

En invieron, los 'blues' se gastaron una millonada en jugadores, pero no tiene goleadores natos en la plantilla. La situación es tal que parece que hay una maldición en Stamford Bridge con el '9' en los últimos años. No funcionaron Morata, Lukaku, Abraham ni Werner. Tampoco Havertz o Joao Félix, aunque el perfil que presentan estos dos últimos es el idóneo para jugar detrás de un delantero, figura inexistente en el Chelsea actual.

Todd Boehly se puso manos a la obra desde el pasado curso, atando la llegada de Christopher Nkunku a cambio de 60 millones de euros. El ex del RB Leipzig es un jugadorazo, que aportará dinamismo, ritmo, creatividad y finalización. El francés llega a Londres siendo el máximo goleador de Alemania con 16 dianas en 25 encuentros. Es uno de los mejores en su posición, pero no es un '9'. De hecho, hasta la fecha, ha brillado cuando ha jugado alrededor del delantero, con libertad total de movimientos.

Christopher Nkunku, posando con el trofeo de máximo goleador de la Bundesliga 2022/23 | @Bundesliga

El segundo fichaje que cerró el Chelsea es Nicolas Jackson, por 37 'kilos'. El ex del Villarreal aterrizará en Stamford Bridge siendo la gran sensación del tramo final de LaLiga. Anotó diez tantos y dio dos asistencias en los últimos doce partidos. No obstante, en enero tenia pie y medio fuera del conjunto 'groguet'. De hecho, los de La Cerámica habían llegado a un acuerdo con el Bournemotuh de 25 millones por su traspaso, pero no superó la revisión médica. El futbolista de 22 años tiene el interrogante de ser un 'one season wonder', como se les llama en Inglaterra a los jugadores que tienen un año bueno, el de la explosión, y no consiguen mantener el buen rendimiento. Habrá que ver como asume el salto a un equipo de élite mundial.

Nico Jackson fue la sensación del segundo tramo de LaLiga | EFE

Pese a las dos incorporaciones, el Chelsea sigue trabajando duro para apuntalar la delantera, y quieren a uno de los mejores del panorama europeo. El último en sonar ha sido la sensación de la Ligue 1, Elye Wahi. El delantero del Montpellier, de solo 20 años, ha cerrado el curso con 19 goles en la Ligue 1. Según 'L'Equipe', los londinenses ya han presentado una oferta por él de 30 millones de euros.

El Chelsea, en busca de un delantero de garantías | SPORT

En la recámara también estarían el delantero de la Juventus, Dusan Vlahovic, con el que ya se habrían llevado a cabo los primeros contactos. Rasmus Hojlund, estrella del Atalanta, por el que solo habría interés. Y Victor Osimhen, el 'killer' del Nápoles que media Europa persigue. Sin embaergo, el precio que pide De Laurentiis, unos 130 'kilos', haría casi imposible la operación.