El Newcastle, solución para Joao Félix

El equipo más rico de la Premier estaría en condiciones de asumir el fichaje del portugués El Atlético no quiere que el delantero regrese tras su cesión al Chelsea y pretende venderlo por 100 millones de euros

El Atlético tiene un problema llamado Joao Félix porque del portugués depende toda la planificación deportiva del Atlético para la próxima temporada. Una venta por 100 millones de euros permitiría al equipo rojiblanco remodelar con ambición su plantilla, pero en caso de no consumarla tendría que tener objetivos mucho más modestos.

Joao Félix se fue cedido al Chelsea en el mercado de invierno en busca de los minutos que no le daba Simeone y el Atlético esperaba a la vez la revalorización del exjugador del Benfica. Pero esta no se ha producido y el Chelsea no parece decidido a ejercer la opción de compra.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Su irregularidad, similar a la que tenía en el Atlético, no justifica los 100 millones que quiere el Atlético, que por otra parte tampoco quiere que regrese a la plantilla rojiblanca para que no vuelva a ser un quebradero de cabeza para Simeone.

Sin embargo, ha surgido un candidato que si estaría dispuesto a apostar por el portugués y que no tiene problemas de dinero. Se trata del Newcastle, el nuevo rico de la Premier desde que lo compró Públic Investment Fund. El Newcastle ya se llevó a Trippier del Atlético en el que fue su primer fichaje después de que sus nuevos propietarios se hicieran con el club y el pasado verano invirtieron 200 millones en fichajes, por lo que el precio de Joao Félix no sería ningún problema para las Urracas.