La mofa de Gary Neville a Cristiano tras su "exclusiva"

El que fuera defensa 'red' y compañero de CR7 se rio abiertamente en redes de la "exclusiva mundial" del luso Gary Neville y Cristiano ya han tenido varios roces, retirada del saludo por parte del portugués incluida

Cristiano Ronaldo sigue haciendo amigos en Manchester. Después de la emisión de la primera parte de su esperada entrevista con Piers Morgan y en la que no dejaba títere con cabeza en el club de Old Trafford, uno de sus excompañeros prefirió tirar de ingenio en su respuesta.

Así, Gary Neville -actual propietario del modesto Salford junto a otros excolegas- anunció en redes el encuentro de FA Cup de su equipo contra el Peterborough como "exclusiva mundial", sin duda tirando con bala hacia el anuncio del portugués de su charla televisiva.

Y es que Cristiano no se mordió la lengua sobre excompañeros suyos como Gary Neville: “Oír cómo te critican excompañeros o compañeros de equipo, no lo entiendo. Es fácil criticar, no sé si por estar en la televisión deben criticar para ser más famosos. Realmente no lo entiendo. Es complicado cuando contemplas a jugadores que estaban en el vestuario contigo criticando de esas formas”.

Neville, sintiéndose aludido, tiró por la vía irónica. Ambos han tenido ya roces por las opiniones del que fuera lateral de los mancunianos en TV sobre la actitud del luso, y el de Madeira optó por retirarle el saludo ante las cámaras.

Tune in to a “World Exclusive” at 8pm tonight



Salford City v Peterborough in the FACUP on ITV 4 channel 120 — Gary Neville (@GNev2) 16 de noviembre de 2022