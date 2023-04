El Madrid se frota las manos: ¡Drama total en el Chelsea!

El Chelsea encadenó su sexto encuentro sin conocer la victoria y los aficionados piden explicaciones El propietario norteamericano, Todd Boehly, fue captado intercambiando palabras con varios aficionados

El Chelsea encadenó ante el Brighton & Hove Albion (1-2) su sexto encuentro sin conocer la victoria, una situación insostenible para el combinado londinense, en un momento crucial de la temporada, justo antes de intentar el milagro de remontar al Real Madrid la máxima competición europea de clubes.

Frank Lampard, el técnico interino del combinado 'blue' hasta final de temporada, todavía no ha logrado dar con la tecla de un Chelsea que sigue hundido a la deriva. Una situación que los aficionados del conjunto inglés no pueden soportar más y ya piden la 'cabeza' de Todd Boehly.El propietario norteamericano del club fue captado intercambiando palabras con varios aficionados situados en la grada superior al palco presidencial, quienes pidieron explicaciones sobre la triste situación que vive el Chelsea.

Todd Boehly hearing it from Chelsea fans after their 2-1 loss to Brighton 😬 pic.twitter.com/sg2H9wG1FX