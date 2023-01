Liverpool-Chelsea: dos grandes se cruzan en crisis

Klopp respaldo a Potter en la conferencia: “Es un entrenador de primer nivel”, sentenció Los ‘blues’ son décimos en la clasificación y los ‘reds’ ocupan justo la novena casilla de la tabla

Dos equipos, dos expectativas, dos proyecciones de temporada y una misma realidad: el amargo sabor de las derrotas en la Premier League. Liverpool y Chelsea han afrontado esta campaña con la ilusión de mantenerse en la pelea con el Manchester City por el título, pero en el camino solo se han encontrado dificultades que han encarecido el precio de las victorias.

Graham Potter y Jürgen Klopp han enfrentado una serie de inconvenientes para seguir a flote en los puestos de Champions League. El caso ‘blue’ siendo un poco más grave, transitando por la décima casilla y con pocas opciones de jugar en Liga de Campeones la próxima temporada.

Klopp, sin embargo, defendió la labor del entrenador del Chelsea: “El problema de Graham es que es inglés y recibe más críticas. Lo mejor que hice yo fue ignorar el tamaño del club. Me di cuenta de eso cuando salí al extranjero. Potter no necesita consejos, es un entrenador de primer nivel. Le gusta jugar de una manera en particular, y eso está claro. Nosotros apostaremos por la regularidad, contra el Wolves fuimos un poco más el Liverpool de siempre. El Chelsea es muy bueno, pero podemos crearles problemas.”, dijo.

El caso para los ‘reds’ tampoco mejora mucho. Golpeadísimos en la Premier tras una goleada sufrida a manos del Brighton por 3-0, la victoria entre semana por FA Cup ante los Wolves dio un poco de esperanza para lavar la cara de una plantilla muy golpeada. Sus dos últimos partidos ligueros se cuentan por derrotas con seis goles en contra: tres con el Brighton y otros tres que le propinó el Brentford en el primer partido del 2023.

Ante un Chelsea de capa caída podría ser una buena oportunidad para encontrar el camino de la remontada a una campaña mediocre que les tiene novenos en la tabla, a diez puntos del Newcastle que marca los sitios de Champions League.MUDRIK DEBE ESPERAR

A pesar de los rumores que hablaban sobre el debut de Mudryk con la camiseta del Chelsea en Anfield, la prensa británica destacó que el ucraniano esperará su ooprtunidad desde el banquillo. Potter optará por Ziyech, Aubameyang y Mount en la zona ofensiva, todo teniendo en cuenta que Kai Havertz no hizo parte de los entrenamientos desde el miércoles y será baja para el choque.

Por parte de los ‘reds’, Salah y Darwin Núñez estarán acompañados de Cody Gakpo en el tridente ofensivo, dejando el mediocampo para Thiago, Fabinho y Elliott, este último héroe en la eliminatoria ante los Wolves al anotar el gol que les clasificó, esperando repetirlo hoy ante los ‘blues’.

ALINEACIONES PROBABLES:Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Konate, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Gakpo.

Chelsea: Kepa; Chalobah, Badiashile, Silva, Hall; Kovacic, Jorginho, Gallagher; Ziyech, Aubameyang, Mount.

Hora: 13:30.

Árbitro: Michael Oliver.