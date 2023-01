Oficial: Leandro Trossard ya es 'Gunner'

La operación se cifra en 21 millones de euros más cinco en variables Procedente del Brighton, uno de los equipos revelación, ha ofrecido un gran rendimiento anotando siete goles en Premier

El Arsenal ya ha cerrado el traspaso de su nuevo jugador, Leandro Trossard. La operación se ha llevado a cabo en cuestión de horas y el belga ya ha puesto rumbo a Londres para vestir la camiseta de su nuevo equipo.

Una incorporación de calidad para reforzar al equipo, que se mantiene líder en la Premier y está rindiendo a las mil maravillas. El delantero llega procedente del Brighton, uno de los clubes revelación de la liga, después de romper la relación con el técnico, Roberto De Zerbi, tras un malentendido con un compañero.

Su rendimiento en lo que llevamos de curso ha sido extraordinario, anotando siete goles y tres asistencias en 16 partidos. El belga afronta su mayor reto profesional, y llega al Arsenal para sumar calidad y experiencia en la zona de ataque.

