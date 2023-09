Klopp insiste en que no hay ofertas por Salah

El entrenador del Liverpool advirtió sin embargo que eso "no significa mucho" El alemán ha transmitido su preocupación por la facilidad financiera de los clubs saudíes para llevarse a los jugadores, así como la ventaja que les da que su mercado cierre más tarde

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, insistió en que no hay ninguna oferta en la mesa procedente de Arabia Saudí por Mohamed Salah, pero advirtió que eso "no significa mucho". El alemán ha transmitido en los últimos días su preocupación por la facilidad financiera de los clubes saudíes para llevarse a los jugadores, así como la ventaja que les da que su mercado cierre más tarde.

Mientras que en la Premier la ventana de incorporaciones se cierra este viernes a las 23:00 hora local, en Arabia Saudí no clausurará hasta dentro de una semana. Esto ha abierto las especulaciones sobre la posible salida de Salah rumbo a Arabia Saudí.

"La posición es la misma. No tenemos dudas con ello. No hay mucho más que decir", dijo Klopp este viernes en rueda de prensa. "No hay (ofertas) hasta donde yo sé, pero eso no quiere decir mucho si te soy sincero", añadió el técnico alemán.