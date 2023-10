Jadon Sancho está en venta

El delantero no ha mostrado ningún arrepentimiento ni deseo de poner fin a su enemistad con el entrenador Erik ten Hag El Borussia Dortmund, su antiguo club, estaría interesado en recuperarlo

El Manchester United ha decidido poner a la venta a Jadon Sancho en el próximo mercado de enero después de que el extremo no haya mostrado ningún arrepentimiento ni deseo de poner fin a su enemistad con Erik ten Hag.

Sancho ha estado entrenando apartado del primer equipo del United durante las últimas seis semanas y media, desde que fuera castigado por Ten Hag por llamarlo mentiroso en público. Ten Hag afirmó que Sancho quedaba fuera del equipo tras la derrota del United por 3-1 ante el Arsenal el 3 de septiembre debido a desidia en el entrenamiento esa semana.

Sancho recurrió a las redes sociales para rebatir las palabras de su técnico: "¡Por favor, no creas todo lo que lees! No permitiré que la gente diga cosas que sean completamente falsas. Me he comportado muy bien en los entrenamientos esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré, ¡he sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cual no es justo!. Lo único que quiero hacer es jugar al fútbol con una sonrisa en la cara y contribuir a mi equipo. Respeto todas las decisiones que toma el cuerpo técnico, juego con jugadores fantásticos y estoy agradecido de hacerlo, lo cual sé que cada semana es un desafío. ¡Seguiré luchando por esta insignia pase lo que pase!".

Sus compañeros en el United, incluidos Marcus Rashford , Harry Maguire y Luke Shaw, lo instaron a hacer las paces con Ten Hag, pero el jugador no está dispuesto a ceder y tragarse su orgullo, así que figuras importantes del United ahora están haciendo planes para su salida en la próxima ventana de transferencias de enero.

El United pagó al Borussia Dortmund 73 millones de libras por su ficha en 2021, pero no ha logrado justificar ese desembolso, anotando 12 goles en 82 apariciones para los Red Devils.

La temporada pasada, Ten Hag le dio a Sancho casi tres meses de descanso para ponerse a punto, pero tuvo poco impacto en su regreso.

El United sabe que el valor de mercado del atacante se ha reducido casi a la mitad en una cifra que no superaría los 40 millones de libras.

Ten Hag se niega ahora a permitir que Sancho vuelva a la disciplina del equipo hasta que Sancho se disculpe sinceramente pero como no hay indicios de que vaya a hacerlo, el United está decidido a deshacerse de él en el Año Nuevo.

El antiguo club de Sancho, el Dortmund, estaría interesado en recuperarlo, toda vez que los problemas disciplinarios bien documentados del extremo han disuadido a algunos clubes para ficharlo.