'Izzy' Brown: de joven promesa a anunciar su retiro con 26 años

Años después de su debut en la máxima categoría del fútbol inglés, Brown ha decidido colgar las botas definitivamente En su etapa en el combinado londinense, 'Izzy' pasó por hasta ocho cesiones

'Izzy' Brown en su día batió un récord de precocidad en la Premier League al debutar con el Chelsea en mayo de 2013, cuando tenía solo 16 años, de la mano de José Mourinho, técnico que elogió al joven futbolista. Ahora, años después de su debut en la máxima categoría del fútbol inglés, Brown ha decidido colgar las botas definitivamente.

"He estado tratando de lidiar con mis emociones y ha sido difícil. Está siendo un año complicado pero, en realidad, hoy y mañana probablemente serán los días más difíciles de mi vida. No me gusta la incertidumbre. No me gusta no saber lo que va a pasar en el futuro. Es muy difícil para mí procesar todo esto", comunicó el propio Isaiah Brown.

En su etapa en el combinado londinense, 'Izzy' pasó por hasta ocho cesiones: Vitesse, Rotherham, Huddersfield, Brighton, Leeds United, Luton Town, Sheffield Wednesday y Preston. Finalmente, el Chelsea se desprendió de él en 2021.

Finalmente, el jugador británico pasó a jugar para el Preston North End, de la segunda división inglesa. Un año después de su llegada a la Championship, 'Izzy' ha anunciado su retirada como futbolista profesional.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

"Mi conciencia me dice que si, por ejemplo, Baker, Brown y Solanke no son internacionales en unos años, debería culparme a mí mismo", comunicó José Mourinho en 2014. Algo que, entre lesiones y mala fortuna, no ha llegado a suceder.