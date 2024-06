Luis Díaz da pistas sobre su futuro

En las últimas semanas el nombre de Luis Díaz (27 años) ha aparecido como futurible del FC Barcelona. El delantero colombiano es uno de los futbolistas que más gustan para reforzar la banda izquierda del equipo. Deco valora mucho el perfil de Díaz: un extremo que tiene un plus goleador.

El portugués considera que es importante que este verano se incorpore gol al equipo y el colombiano cumple con este perfil: esta temporada ha marcado 13 goles y ha repartido cinco asistencias. La alternativa sigue siendo Nico Williams, un extremo desequilibrante que también gusta mucho.

De momento, el que ha dado algunas pistas sobre su futuro ha sido el delantero colombiano. "Yo estoy muy feliz ahí en Liverpool, es un gran equipo y club, siempre quise jugar ahí, entonces estoy muy contento tranquilo", empezó diciendo en declaraciones a 'Gol Caracol' tras participar en el amistoso de su selección ante Estados Unidos. "No estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en la selección que es donde estamos”.

Su situación contractual

Díaz tiene contrato con el Liverpool hasta 2027 y fue fichado hace dos años a mitad de temporada procedente del Oporto por 45 millones de euros más 15 en variables. Desde entonces se ha convertido en una pieza importante del conjunto 'red', donde acumula 88 goles y 43 asistencias en 371 partidos.

En el atacante colombiano, además de un jugador desequilibrante, Deco ve un futbolista con carácter. Además, aunque no sea definitivo, juega a su favor que es un barcelonista confeso y que el director deportivo azulgrana conoce perfectamente a sus representantes. Ahora habrá que ver si las declaraciones del futbolista son una estrategia para no que no haya tanto ruido alrededor de su futuro o si, realmente, no tiene intención de dejar Anfield.

Díaz llegó a Europa en el 2019 y explotó en las filas del Oporto, equipo con el que marcó 41 goles en 125 partidos. El colombiano fue una fuerte apuesta de Klopp, que este verano ha dejado el Liverpool para tomarse un año sabático en los banquillos.