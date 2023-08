¡Guardiola reconoce que intentó fichar a Maguire!

El técnico del Manchester City se ha confesado sobre operaciones que no pudo completar por varios motivos Entre ellas, reconoció que quiso fichar a Harry Maguire pero no llegó a un acuerdo por él

Pep Guardiola es un tipo de entrenador al que le gusta tener todo controlado. Y en el mercado de fichajes, el Manchester City suele ser uno de los equipos más dominadores, no sólo por su músculo económico sino por su capacidad para planificar todo al detalle. Aunque ni a los más ricos les sale siempre todo como quieren.

Al Manchester City últimamente se le han escapado varios fichajes, como la operación frustrada por un Declan Rice que decidió firmar por el Arsenal o un Michael Olise que ha acabado renovando con el Crystal Palace. También intentaron renovar a Ilkay Gündogan y se marchó rumbo al FC Barcelona. Los fichajes de Gvardiol y Kovacic han sido los únicos motivos de celebración.

Maguire podría haber sido 'Cityzen'

El propio Guardiola ha reflexionado en rueda de prensa sobre algunas operaciones que no pudo completar durante su etapa como entrenador del conjunto 'Cityzen'. Y hay varios nombres que no dejarán a nadie indiferente. "Queríamos a Harry Maguire y no lo fichamos porque no queríamos pagar la oferta requerida. Queríamos a Cucurella, no pagamos. Queríamos a Alexis Sánchez, no pagamos", confesó.

Harry Maguire podría desatascar una operación muy beneficiosa para el Barça | EUROPA PRESS

Evidentemente, el nombre que sobresale de la lista es el del central inglés, futbolista que llegó al Manchester United por 87 millones de euros y ahora está en camino de abandonar Old Trafford para fichar por el West Ham. Aunque no concreta la fecha, el interés del Manchester City en su fichaje se podría haber producido durante su etapa en el Leicester City, donde llamó la atención de varios clubes grandes en Europa.

En el caso de Cucurella, el actual futbolista del Chelsea fue tentado por Guardiola antes de cambiar Brighton por Stamford Bridge, pero los 'Blues' elevaron la oferta y se lo acabaron llevando por nada más y nada menos que 74 millones de euros. Así funciona el mercado.