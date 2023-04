Guardiola advierte y Haaland recarga

El técnico del Manchester City mencionó que los jugadores están “exhaustos” Haaland acumula ya 32 goles en Premier, doce en Champions, tres en la FA Cup y uno más en la Carabao

De todo lo que ha jugado el Manchester City esta temporada, nada terminará valiendo si los dirigidos por Pep Guardiola no dosifican en el final. Para el de Santpedor la clasificación a semis de Champions tras eliminar al Bayern significa más peso en un calendario ya de por sí cargado, más teniendo en cuenta al rival, un Real Madrid que suele ser letal los martes y miércoles. Aunque en las filas de los ’citizens’ está la mayor amenaza de esta Liga de Campeones: Erling Haaland.

La temporada del ‘androide’ está siendo absolutamente demencial. 32 goles en Premier, 12 más en Champions, tres en FA Cup y uno en la Carabao. Goles en todo lo que ha jugado el Manchester City esta campaña, siendo además goleador tanto en la liga como en el torneo europeo. En frente está la posibilidad de un triplete, aunque para ello debe mantener su poderío ante los merengues en las semifinales. Y Guardiola sabe que la dosificación será trascendental para un futbolista que estuvo tres semanas sin jugar y volvió hace menos de un mes.

“Estamos exhaustos. No sé cómo nos recuperamos para jugar contra Sheffield United (en la semifinal de la FA Cup)”, apuntó Pep en conferencia, analizando también a su futuro rival en la Champions: “Ayer leí que el Real Madrid lleva 11 semifinales en los últimos 13 años. Nosotros llevamos tres seguidas y pensamos que es increíble”. En total, en todas las competiciones, el técnico catalán se ha medido en 21 ocasiones contra el Madrid, con un saldo favorable de 12 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

AKÉ, A LA ESPERA

Justamente, las advertencias de Guardiola sobre el remate de la temporada toman sentido con situaciones como la de Nathan Aké. El defensor neerlandés sufrió unas molestias en el encuentro ante el Bayern y tuvo que ser sustituido de emergencia, encendiendo las alarmas por perder a una pieza que viene siendo muy utilizada en el esquema.

“Lo he tenido antes y parece un poco menos grave para ser honesto, pero nunca se sabe, así que haremos los ultrasonidos, espero que no sea demasiado grave”, confesó el zaguero, que deberá esperar a la evolución de su dolencia para saber si podrá estar disponible de cara a la ida de las semis en el Santiago Bernabéu dentro de poco menos de un mes. Pep, que no tiene más lesionados, espera que una correcta dosificación le evite más dolores de cabeza.