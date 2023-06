Frustración en el United en las negociaciones con el Chelsea por Mason Mount

Manchester United y Chelsea mantienen unas tensas negociaciones por Mason Mount El conjunto 'blue' no quiere dar su brazo a torcer y no cede a Mount por menos de 65 millones

Se avecina una tempestad sobre Stamford Bridge, ya que el Manchester United tiene en el punto de mira puesta al deslumbrante mediocampista Mason Mount. Sin embargo, los 'blues' están poniendo dificultades en las negociaciones. A pesar de las tres ofertas sucesivas de los Red Devils, el Chelsea sigue decidido a retener su joya. Las ofertas, que se rumoreaban rondaban los 40, 50 y 55 millones de libras esterlinas, y que fueron rápidamente rechazadas según informan desde Inglaterra. Postura firme del Chelsea: nada menos que 65 millones.

Según apunta también Frabrizio Romano, la situación es la siguiente: La oferta de 55 millones de libras esterlinas por Mason Mount sigue siendo válida. No quieren pagar de más, ya que piensan que el Chelsea está inflando el precio del centrocampista en las negociaciones, a pesar de que es un activo deseado por los Red Devils y también por el propio Ten Hag. Por su parte, Mason Mount y su entorno confian todavía en alcanzar un acuerdo y abandonar Stamford Bridge.

More on Mason Mount situation 🔴



◉ Man Utd £55m bid remains valid.



◉ Decision made together with ten Hag: no chance to overpay.



◉ United want MM as he's showing strong desire to join.



◉ United won't make any unrealistic bid.



◉ Mount side, still believing he'll leave. pic.twitter.com/aF8b5ubfRx