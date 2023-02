Foden-Julián: Misterio resuelto

El inglés y el argentino, que habían participado muy poco en los últimos duelos, celebraron el regreso a la titularidad con una exhibición ante el Bournemouth Ambos se fueron del Vitality Staidum con un gol y Foden asisitó en el tanto de Haaland. Un desvío de Mepham le 'robó' el doblete a Julián

En las últimas semanas había un 'misterio' en el Manchester City que había que resolver. Phil Foden y Julián Álvarez, que antes del Mundial tenían mucho protagonismo en el equipo de Guardiola, empezaron a perderlo poco a poco tras el regreso de Qatar. Sin minutos en la Champions ante el Leipzig, en un duelo en el que el de Santpedor no realizó ni un solo cambio, la situación parecía complicada para dos jugones que no atravesaban su mejor momento. Sin embargo, ante el Bournemouth se les abría una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa. Y no la desaprovecharon.

Foden y Julián celebraron la vuelta a la titularidad con una goleada ante los 'Cherries' (1-4) en la que, junto a Haaland, que volvió a reencontrarse con el gol tras dos partidos de sequía, fueron los mejores del Manchester City. En 45 minutos resolvieron el duelo (0-3). El argentino abrió la lata en el 15' y el inglés asistió en el segundo y firmó el tercero en el 45'.

Imparable con confianza

Ya lo avisó Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al choque: "Si pretenden decir que no confío en Phil, olvídenlo. Es un jugador clave, es nuestro diamante". Foden, que en los últimos partidos solo fue titular ante el Nottingham Forest (1-1) y no marcaba en Premier League desde el pasado 12 de noviembre ante el Brentford, se fue del Vitality Stadium con gol y asistencia.

Phil Foden celebró el regreso a la titularidad con gol y asistencia ante el Bournemouth | Agencias

Fue un peligro constante para los hombres de Gary O'Neil. Creó siete oportunidades, la mayor cantidad de un jugador del Manchester City en un partido fuera de casa de la Premier League desde las ocho que generó James Milner contra el Aston Villa en octubre de 2014.

Letal desde el once titular

Julián Álvarez responde a la confianza que le dan con goles. En total, el atacante argentino suma 5 dianas en las 6 titularidades que ha tenido con en Premier League. Ante el Bournemouth no fue distinto. Regresó al once inicial tras cuatro partidos en los que solo había sumado 47 minutos sobre el verde y a los 15 minutos ya había abierto el marcador. También fue clave para el 0-4, con un remate que desvió Chris Mepham a dentro de la portería defendida por Neto.

Julián Álvarez abrió el partido ante el Bournemouth con un gol en el minuto 15 | Agencias

La 'Araña' volvió a picar y colaboró para que Haaland volviese a brillar. El ex de River generó muchos espacios, recuperó buenos balones y presionó constantemente para dificultar la salida de balón de los 'Cherries', un trabajo en la sombra del que nunca renuncia. Junto a Foden y al noruego, fueron el 'trío pesadilla' del Bournemouth.