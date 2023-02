Misterio Foden-Julián

El Manchester City no realizó ningún cambio en el duelo de Champions League ante el RB Leipzig El inglés y el argentino, piezas muy importantes en el equipo de Pep Guardiola antes del Mundial, siguen perdiendo protagonismo

Casi cinco años después, de nuevo un equipo acabó un partido de Champions League con el mismo once inicial que arrancó el choque. Fue el Manchester City de Pep Guardiola, en la ida de los octavos de final ante el RB Leipzig (1-1). El de Santpedor no realizó ningún cambio y Phil Foden y Julián Álvarez, sus armas más peligrosas en el banquillo, se quedaron sin jugar ni un solo minuto del crucial duelo. Algo que no sucedía desde octubre de 2018, en un Juventus - Manchester United.

“Tener cinco sustituciones no significa que tenga que hacer sustituciones", afirmó tajante tras el partido. Sin embargo, no es ningún secreto que la importancia del inglés y el argentino ha menguado muchísimo en las últimas semanas.

Phil Foden arrancó el año siendo igual de importante que antes del Mundial, titular indiscutible y destacado como uno de los futbolistas más peligrosos del equipo de Pep. Pese a ello, en los últimos cinco partidos suma 124 minutos (24,8 por partido). Jugando de inicio en un solo choque, ante el Nottingham Forest (1-1).

Phil Foden está perdiendo protagonismo en el Manchester City

La irrupción de Grealish

Poco a poco, Jack Grealish le ha comido la tostada. El extremo de Birmingham vive su mejor momento como futbolista del Manchester City (ocho titularidades consecutivas) y le está 'robando' protagonismo al canterano 'citizen'. Sin embargo, la lesión de Kevin De Bruyne, que podría abrirle una puerta a jugar en el centro del campo, tampoco es una opción para el inglés.

Guardiola ya dejó claro que, aunque Foden puede jugar ahí, "tiene que madurar para entender lo que pasa en el medio y saber leer lo que pasa. Aún es joven". En su lista de 'competidores', no puede olvidarse tampoco de Riyad Mahrez. El ex del Leicester disputó los 90 minutos contra el Lepizig (con gol incluido) y está sumando muchos más minutos que él en los últimos duelos.

Mahrez adelantó al City en el marcador

Haaland no pasa por su mejor momento

La situación que vive Julián Álvarez es muy parecida. En los últimos cinco compromisos ha disputado 138 minutos (27,8 por partido). Sin duda, el argentino vive su peor momento desde que llegó a la Premier League.

Ha perdido protagonismo tras ganar el Mundial de Qatar con Argentina. No tuvo ni un minuto ante el RB Lepzig, saltó al terreno de juego en el 88' ante el Nottingham Forest y se quedó sin jugar ante el Arsenal en el Emirates. Su última titularidad fue el pasado 5 de febrero en la derrota ante el Tottenham (1-0).

Julián Álvarez vive su peor momento desde que llegó a la Premier League

Curiosamente, Erling Haaland no pasa por su mejor momento. Pese a marcar un solo gol en los últimos cinco choques, Guardiola no le da más minutos a Julián Álvarez, que los dos tantos que ha marcado tras el Mundial los ha firmado cuando ha arrancado en el once titular.

El duro calendario del Manchester City, en el que se concentran compromisos de Premier League, FA Cup y Champions League, puede ser una buena oportunidad para sumar minutos. La primera bala, este sábado ante el Bournemouth.