La garra de Mechaal evita una hecatombe en el 1.500

La cuarta jornada del Europeo de Atletismo de Roma no ha empezado bien para el atletismo español después de la epopeya del domingo con el oro de Ana Peleteiro en triple salto, la plata de Mohamed Attaoui en 800 metros y el bronce del equipo femenino de maratón.

Los 1.500 metros, la prueba española fetiche por naturaleza con el oro olímpico de Fermín Cacho en Barcelona 1992 como momento culminante y con el bronce de José Manuel Abascal en Los Ángeles 1984 como gran precursor, ha vuelto a hacer aguas en categoría masculina tras la magnífica cuarta plaza de Esther Guerrero y la sexta de Marta Pérez en la final femenina.

Al igual que sucediese en el pasado Mundial de Budapest, tan solo uno de los tres representantes españoles ha conseguido pasar a la final con un sistema de clasificación cada vez más extendido que elimina el pase por tiempos a partir de 800 metros: se clasificaban los seis primeros de cada semifinal con Adel Mechaal, Mario García Romo y Nacho Fontes como representantes y lo cierto es que la suerte tampoco ha acompañado.

Mechaal y Mario García salieron en la primera, lentísima (2:10.85 el 800). Al paso por el 950, el hispanomarroquí no estaba dispuesto a jugársela al esprint con rivales más rápidos y no dudó a la hora de realizar uno de sus cambios largos que estiró la carrera y 'limpió' el grupo.

Tan solo dos días después de su cuarta plaza en 5.000 metros por delante de Ndikumwenayo, Mechaal aguantó en la recta para terminar cuarto (3:44.19) y lograr un trabajado y merecido billete para la final. La pasión por el atletismo que destila en cada carrera es digna de admirar.

"El miércoles intentaremos pelear para estar lo más arriba posible. Veía que la carrera era lenta y que nadie se decidía, así que he decidido tirar como si no hubiese mañana. Una ejecución perfecta, pero ha sido complicado y ahora, a por una nueva pelea", dijo el atleta que ha vivido casi toda su vida en Palamós.

Fontes en primer plano e Ingebrigtsen, a su aire / EUROPEAN ATHLETICS

Mientras, Mario García volvió a demostrar que le sigue faltando un 'puntito' este año y acabó séptimo con 3:44.30 tras dejarse superar por el galo Mornet (3:33.28) y por el austríaco Pallitsch (3:44.29). Una pena para el atleta afincado en Estados Unidos, quien defendía el bronce logrado hace dos años en Múnich.

"No es el resultado que esperaba y estoy un poco triste. Quiero preparar el Campeonato de España y después los Juegos. Tenemos unas semanas para seguir trabajando y creo que esta séptima posición y la eliminación no refleja mi estado de forma", explicó el salmantino.

En la siguiente estaba el granadino Fontes junto a un Jakob Ingebrigntsen que salió 10 metros por detrás del grupo tras su autoritario oro en 5.000 en el camino hacia su tercer 'doblete'. El noruego hizo prácticamente lo que quiso, cambió en la contrarrecta y fue superando rivales como un coche entre bicicletas para incluso llegar primero con 3:37.65.

Por detrás, el español se encontró con una caída de varias atletas cuando se abría para cambiar, pero aún así volvió a intentarlo para tener que conformarse también con la séptima posición (3:39.02), a 19 centésimas de Isaac Nader, portugués afincado en España que remontó en la última vuelta tras esa caída a falta de 400 metros. ¡Enorme!

"Un poco decepcionado o triste por no pasar a la final, que era el objetivo. No estaba mal colocado, pero cuando me he dado cuenta era último. Cuando iba a empezar a moverme ha habido una caída delante y al final no he conseguido dar un poquito más. Me he quedado a dos décimas de la final", explicó Fontes a la RFEA, que está realizando un excelente trabajo para hacer llegar a los medios todas las reacciones.