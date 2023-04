Así convenció Luis Enrique a los dirigentes del Chelsea

Gusta su plan de juego basado en la presión y la intensidad y el conocimiento que tiene de la plantilla También juega a su favor haber ganado ya la Champions League

Luis Enrique Martínez se ha convertido en el candidato número uno a ocupar el banquillo del Chelsea. Aunque en Inglaterra no dan su fichaje por cerrado, el asturiano está en Londres negociando con el club de Stamford Bridge acompañado de su amigo Iván De la Peña, agente de futbolistas.

El Chelsea destituyó a Graham Potter por los malos resultados y el catalán Bruno Saltor está ejerciendo de técnico interino, debutando ayer con un empate sin goles ante el Liverpool.

Con Julian Nagelsmann esperando por si falla la opción Luis Enrique, el diario británico 'The Independent' explica cómo ha convencido a los dirigentes ingleses de ser la mejor opción para su club. Según el rotativo, la visión tan clara que tiene el asturiano del Chelsea gustó mucho a sus dirigentes, así como su plan de juego, basado en la presión y la intensidad. También los planes que tiene para una plantilla con muchos jugadores jóvenes.

Otra de las cosas que juegan a favor de Luis Enrique es el hecho de haber ganado la Champions, que levantó con el Barça en el 2015.

Luis Enrique, seleccionador español | SPORT.es

'The Independent' también explica que el ex entrenador del Barça y ex seleccionador español ya estuvo a punto de fichar por el Chelsea hace unos años, pero que fue descartado por su alto salario y por su nivel de inglés. Explica el diario británico que este último hecho ya no es un impedimento, pues el técnico lo ha trabajado en los últimos años.

DEBUT CON MORBO

Si Luis Enrique acaba siendo el elegido por el Chelsea para sentarse en su banquillo, podría debutar la próxima semana en el partido de ida de los cuartos de final de Champions contra el Real Madrid.