Torna la Cursa Mercabarna

El diumenge, 13 d’octubre, Mercabarna tornarà a obrir les seves portes als ciutadans per celebrar la seva cursa popular que recorre alguns dels seus mercats més emblemàtics. Es preveu que un total de 5.000 persones, entre corredors i acompanyats, participin en aquesta jornada lúdic-esportiva familiar.

Mercabarna està preparant tot un seguit d’activitats lúdiques relacionades amb els productes frescos, l’alimentació saludable i l’esport per a grans i petits. A més, com des de la seva primera edició, la Cursa Mercabarna serà una festa solidària, que enguany lliurarà els diners donats pels corredors i recaptats amb l’àpat al Casal dels Infants.

Com en les darreres edicions, en aquesta 6a edició, en què s’espera una participació de 2.500 corredors, els participants podran triar entre dos recorreguts, de 5 o 10Km, respectivament, que travessaran pels Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i de Peix i per altres instal·lacions de Mercabarna.

Una bossa del corredor fresquíssima

Tots els corredors rebran una original bossa plena d’aliments frescos, obsequi de les empreses del recinte.

Inscripcions

Ja s’han obert les inscripcions. Es poden fer a través del web de la Cursa: www.cursamercabarna.cat/ca/inscripcions/

Per a cada inscripció es dona 1€ a la causa solidària del Casal dels Infants, xifra que pot incrementar-se voluntàriament per cada participant.

Els preus d’inscripció per als corredors són de 12€ (cursa de 5 Km) i de 15€ (cursa de 10km). Tots els corredors rebran la samarreta de la cursa, la bossa del corredor, un tiquet per a l’àpat, i podran aparcar gratuïtament al recinte de Mercabarna.

Els acompanyants no inscrits a la Cursa podran gaudir gratuïtament de totes les activitats de la festa i hauran d’abonar 5€ pel tiquet de l’àpat, xifra que es donarà íntegrament al Casal dels Infants.

Mercabarna, el rebost de Catalunya

Mercabarna és el gran mercat majorista alimentari de Catalunya i un dels més importants d’Europa. Ocupa 106 hectàrees (com 106 camps de futbol) a la Zona Franca de Barcelona i 4 hectàrees més a Sant Boi, on es troba Mercabarna-flor. En el seu

recinte hi ha més de 600 empreses especialitzades en elaboració, comerç i distribució d’aliments frescos, i els mercats a l’engròs de la ciutat.

La ciutat que no dorm

Durant les 24 hores del dia l’activitat a Mercabarna és constant per garantir l'aprovisionament de productes frescos a 10 milions de persones de tot Catalunya i més enllà. Tot comença en plena nit, amb el Mercat Central del Peix. Després el segueix Mercabarna-flor i ja, de bon matí, el Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Durant tot el dia, el moviment no s’atura a les nombroses empreses situades al voltant dels Mercats Centrals. Cada any passen per Mercabarna 2,5 milions de tones d’aliments frescos.

A les empreses de Mercabarna hi treballen unes 7.500 persones. Cada dia s’apleguen en aquest gran mercat uns 23.000 professionals alimentaris, entre majoristes i treballadors, agricultors, detallistes, restauradors, transportistes, etc., que venen a vendre o a proveir-s’hi.