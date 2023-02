El Chelsea, cerca de cerrar la renovación de Kanté

El centrocampista francés podría firmar un nuevo contrato con los 'blues' mientras se recupera de su lesión Según avanzó el 'Telegraph', ambas partes parecen estar cerca de llegar a un acuerdo

N'Golo Kanté está a un paso de renovar con el Chelsea y extender su compromiso con los 'blues' más allá de 2023. El centrocampista galo, que apenas ha podido disputar dos jornadas de Premier esta temporada por lesión, parece haber llegado a un acuerdo definitivo con la directiva. El 'Telegraph' confirmó que está 'muy feliz' en Londres y dispuesto a seguir siendo una pieza clave en el proyecto de Todd Boehly y Graham Potter.

El interés del Barça parece no haber seducido al ex del Leicester. Atento a la situación del francés, que podía marcharse gratis este verano en caso de no renovar, la directiva del conjunto azulgrana se acercó al jugador durante meses. Se vio y se sigue viendo como un fichaje interesante a coste cero, pero parece menos probable cuando el Chelsea está a punto de blindarle de forma definitiva.

Kanté, que a finales de marzo cumplirá 32 años, pedía un contrato asegurado de tres años. La primera propuesta de los 'blues' fue de dos años más uno con rebaja salarial, algo que no convenció al francés. La segunda tentativa del Chelsea, que quiere retener como sea a su futbolista, parece concluyente. Graham Potter, que todavía no ha podido contar con el francés en sus filas, quiere confiar en él para tratar de salvar al equipo del abismo.

El conjunto londinense cree que la renovación del francés sería un salto de calidad al nivel de la de Thiago Silva, que amplió su contrato hasta 2024. En medio de la locura de los fichajes y con tantas caras nuevas, también parece haber la intención de mantener la columna vertebral del equipo y mantener a futbolistas veteranos en el equipo. César Azpilicueta también renovó el pasado verano hasta 2024.

El Chelsea, que acumula dos derrotas consecutivas (frente al Dortmund en Champions y en Premier frente al Southampton), visitará este fin de semana el Tottenham Hotspur Stadium. Con o sin Kanté, el conjunto 'blue' deberá competir y tratar de llevarse los tres puntos para rebajar la tensión y quitarle presión a un Graham Potter que empieza a estar muy cuestionado.