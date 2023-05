Bronca de Guardiola a Yerry Mina: "Él sabe exactamente lo que ha hecho"

El entrenador del City recriminó al defensa del Everton las provocaciones a Haaland, que terminó el partido con secuelas "Él sabe exactamente lo que ha hecho. Es un buen jugador, pero defender de esa forma no es necesario. Le dije eso", declaró el catalán

Pep Guardiola se las tuvo con Yerry Mina al concluir el partido en el que el Manchester City se impuso al Everton (0-3), que le acerca un poco más al título en la Premier. El técnico catalán acabó muy enfadado con el exbarcelonista Yerry Mina, al que se acercó para recriminarle por su actitud durante todo el partido con Erling Haaland, en el que le estuvo provocando reiteradamente. La filípica del catalán al colombiano fue muy explícita.

A pesar del marcaje de Mina, Haaland anotó su gol número 36 de la temporada. No lo tuvo fácil el noruego ante el central colombiano, que se mostró muy marrullero en sus acciones para detenerlo, lo que se pudo apreciar cuando Haaland se quitó la camiseta después del partido y dejó ver algunas secuelas del juego sucio al que Mina había expuesto al delantero.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Guardiola no quiso pasar por alto lo que le había enervado durante el partido: "Lo que hace con los jugadores en el campo no es necesario. Él sabe exactamente lo que ha hecho. Es un buen jugador, pero defender de esa forma no es necesario. Le dije eso. No es necesario lo que hace en cada partido".