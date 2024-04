Amorim habla claro: "No hubo entrevista ni mucho menos acuerdo"

Desde que Jürgen Klopp soltara la bomba y anunciara que esta sería su última temporada al frente del banquillo del Liverpool, han salido varios candidatos a la palestra. Xabi Alonso era el gran favorito, pero oficializó su continuidad en el Bayer Leverkusen hace apenas dos semanas y el club tuvo que buscar más allá, y parece que ya habría encontrado al sustituto del alemán.

Rúben Amorim, actual técnico del Sporting de Portugal, es el elegido. Está realizando una grandísima campaña con un equipo que ha llevado hasta la primera plaza, que ocupa con 71 puntos, cuatro más que su perseguidor, el Benfica. Y está en la final de la Copa portuguesa.

ZANJA TODO TIPO DE RUMORES

Y mientras algunos ya dan por hecho su fichaje, el propio técnico se pronunció sobre los rumores que han ido circulando durante los últimos días. "No hubo entrevista, mucho menos un acuerdo, lo único que todos queremos aquí es ser campeones con el Sporting y nada va a cambiar", manifestó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Gil Vicente, de la 29ª jornada de liga.

"No habrá entrevistas ni acuerdos con el entrenador del Sporting. Ese tema está totalmente zanjado, sea para este club o para otro", concluyó.

Está claro que Amorim está únicamente enfocado en su equipo, ya que todavía no tiene asegurado el título liguero y espera rival para disputar la final de la Copa el próximo 26 de mayo. Pero no ha podido evitar ser noticia estos últimos días, porque según reveló 'The Sun', el Liverpool habría alcanzado un acuerdo verbal con él. Su cláusula de salida rondaría los 25 millones de euros, pero habrá que esperar a la decisión de Rúben, que tiene la última palabra.