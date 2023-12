El Bayern remata el fracaso del Manchester United

Era la crónica de una muerta anunciada pero eso no quita que el fracaso del Manchester United es mayúsculo. Sin Champions, sin Europa League y con un proyecto de Ten Hag a la deriva que cada vez tiene más números de preparar sus maletas. El teatro de los sueños fue un día más el de las pesadillas y el Bayern no dudó ni un segundo en no perdonarle la vida. Ganó, pasa primero y es sin duda uno de los contendientes a llevarse la orejona.

El United se jugaba la vida y así salió en los primeros 45 minutos. Sin miedo a un Bayern que llegaba a Old Trafford dispuesto a enterrar a un viejo enemigo. Los de Ten Hag, vapuleados por el Bournemouth este pasado fin de semana, jugaron de tú a tú a los de Múnich pero tampoco sin grandes brillos.

Un remate tibio de Harry Kane directo a las manos de Onana o un disparo seco de Shaw que despejó Neuer con los puños fueron las primeras aproximaciones para ambos equipos. Con el paso de los minutos, la superioridad del Bayern sí se hizo latente y Sané tomó las riendas del encuentro. Aunque no con demasiada fortuna.

Primero con una diagonal conducida por su zurda pero que nunca tuvo opción de tiro con su pierna hábil y la verdad es que Leroy tiene infinidad de cosas buenas, pero su pierna diestra no es una de ellas. Cuando quiso dejársela a Musiala casi en el punto de penalti, la perdió. Como también perdió la posibilidad de abrir la lata de nuevo apenas unos minutos después.

Un contragolpe típico del conjunto alemán acabó con un centro lateral que remató de primeras Sané pero que inexplicablemente no impactó bien a la pelota en una de esas jugadas donde Old Trafford ya lamentaba el tanto. Lo que sí lamentó la afición del United llegando al descanso fue la lesión de Maguire, que tuvo que ser sustituido.

El United tiró más de fe que de fútbol y Bruno Fernandes tuvo dos disparos que pudieron cambiar el rumbo del partido. El peso en ataque de los 'red devils' se fue apagando y entonces llegó la puñalada final. Una serie de rebotes favorecieron a un Harry Kane que asistió y dejó solo a Coman. Sentó a Onana y puso el 0-1 a 20 minutos del final.

En feudo 'devil' se escuchaban solo los cánticos de los aficionados del Bayern, Ten Hag y su cara lo decían todo, puso a jugadores sin apenas minutos y fue la metáfora perfecta de impotencia de un United que no estuvo cerca de pasar en ningún momento. El Bayern ya espera rival en octavos.