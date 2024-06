Aurah Ruiz y Ángel Cristo vuelven a verse las caras en el plató de 'Supervivientes'

Después de su eliminación de 'Supervivientes 2024', Aurah Ruiz ha regresado a nuestro país. La canaria ha repasado sus momentos más destacados del concurso, al acudir por primera vez al plató de Mediaset. Además, la participante ha tenido que revivir sus enfrentamientos con uno de sus compañeros más polémicos.

Ángel Cristo y Aurah Ruiz se han reencontrado en el programa de Telecinco, fuera de las playas de Honduras. La producción preparó un vídeo recopilatorio con las discusiones que mantuvieron ambos concursantes. Tras el metraje, Carlos Sobera quiso saber si la novia del futbolista Jesé Rodríguez quería disculparse a alguien.

"Ahora que estamos más tranquilos, es una buena oportunidad para ver si tienes que arrepentirte de algo o sí tienes que pedir perdón por algo. Es tu momento", le decía el presentador. La concursante accedió, ante un Ángel Cristo que evitaba la mirada.

"Yo a él (Ángel) no le había visto, pero sí es verdad que tuvimos... Ya le pedí perdón. Me arrepiento muchísimo y creo que se ve, evidentemente, porque estuve muchos días dándole vueltas. Te pido perdón por mi parte a la cara. Me gustaría que me miraras, la verdad. También tengo que decir que me equivoqué. Sinceramente, me arrepiento y te lo digo a la cara: perdón, Ángel. Tenía ganas de quitarme esta espinita. No sé si me perdonarás, pero de tu parte también salieron cosas muy feas...", reclamaba la 'superviviente'.

Después de disculparse, la influencer quiso dejar constancia de que no se han disculpado por las palabras que se dijeron mientras discutían: "La amistad que tuve con él era de verdad y yo, por mi parte, me la creí entera (...) Llegué a pensar que hasta me iba a abrazar con él".