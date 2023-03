¿Qué frutos secos pueden comer los perros?

Los perros no pueden comer todos los frutos secos Algunos frutos secos pueden perjudicar la salud de nuestras mascotas

Algunas personas pueden pensar equivocadamente que un perro puede comer todo lo que come una persona adulta. Cuando llega el momento de sentarnos en la mesa, nuestra mascota puede pedirnos comida y por mucho que insista, hay alimentos que no se deben compartir bajo ningún concepto con nuestro canino.

Al igual que pasa con las frutas, no todos los frutos secos son compatibles con la dieta de nuestro perro. Si bien es cierto que pueden consumir alguna variedad, otros pueden resultar muy tóxicos para la salud de los perros. Estos son los frutos secos que puedes dar a comer a tu perro y los que tienes que evitar.

Los pistachos no son tóxicos para los perros, pero no es un alimento que les siente demasiado bien. En caso de que los consuma debe ser en trozos pequeños, sin cascara y de manera muy esporádica, aunque la recomendación es que no los coman.

También pueden comer cacahuetes y almendras, siempre que sea en pequeñas cantidades y muy ocasionalmente, pero tampoco está recomendado. Las nueces de macadamia no se deben de dar para comer a un perro bajo ninguno concepto. Son muy toxicas y pueden provocar temblores, vómitos, fiebre y debilidad física en general.