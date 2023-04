España afronta el Mundial de Madrid con el reto de ascender de División

La promoción de la selección española a la División I, categoría en la que España estuvo por última vez en 2011, pasa por ganar la medalla de oro en este Mundial Los rivales de España son las selecciones de Israel, Australia, Georgia, Islandia y Croacia

La selección española de hockey sobre hielo afronta el Mundial de la División II, que se disputará en Madrid del 16 al 22 de abril, con el objetivo de ganar y ascender de categoría, según reconoció este martes Luciano Basile, seleccionador de un "grupo joven preocupado en construirse una identidad".

La promoción de la selección española a la División I, categoría en la que España estuvo por última vez en 2011, pasa por ganar la medalla de oro en este Mundial. Sus rivales son las selecciones de Israel, Australia, Georgia, Islandia y Croacia.

La pista del Palacio de Hielo de Madrid, con capacidad para 1.602 espectadores, será el escenario para la disputa de este torneo que por primera vez acoge la capital española.

"Vamos a ser el equipo más joven. Tenemos solo dos jugadores de treinta años y la media es de veintidós. Es un equipo joven y para confeccionarlo he valorado el aspecto humano. Mi trabajo no es elegir un conjunto de estrellas sino construir un equipo. No sé el resultado pero lo seguro es que el equipo luchará", dijo Luciano Basile, durante la recepción al equipo en la sede del Comité Olímpico Español.

"Los objetivos son dos. El primero es ganar la División, aunque debemos hacerlo con un objetivo en la cabeza, porque si no te preocupas por el proceso es la mejor manera de fracasar. Estamos centrados en nuestro juego, nuestra identidad, lo que queremos hacer, y aceptaremos los resultados. Nuestra preocupación es construir nuestro juego y nuestra identidad", confesó.

Alejandro Carbonell, capitán de la selección española, destacó que "jugar en casa siempre es un orgullo y una motivación extra".

"Volver después de cinco años en una pista como la de Madrid nos gusta. El público será esencial. Jugar en casa es un extra de energía y tener al jugador seis o doce siempre es bueno", comentó Carbonell, líder de una "selección joven, con energía y más atlética y más profesional que años atrás".

"Es la selección perfecta para conseguir el reto que tenemos, que es jugar al cien por cien y ser el equipo que más se esfuerce en el hielo para ganar la División. Tenemos que ir a ganar desde el primer día hasta el último", manifestó.

Frank González, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Hielo, dijo que "el equipo luchará para dejar alta la bandera de España" y evocó a la primera selección nacional en competir en 1977.

"Fuimos pioneros y el domingo, para el partido con Israel, queremos reunir a todos, padres y familiares, de aquella selección, para celebrarlo. Será una gran festividad para el hockey hielo", comentó el presidente de la RFEDH, que aseguró que el objetivo es "aspirar a que en el futuro estos chicos, igual que nuestras chicas, puedan ir a los Juegos Olímpicos".

El último en participar fue Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, que dijo que es "imposible entender el deporte sin estar en contacto con los deportistas".

"El hockey sobre hielo es un deporte de equipo, en una federación centenaria, y cuando un deporte lleva cien años es que ha cumplido la mayoría de edad y está consolidado. La nieve no tiene tanta repercusión como los Juegos de verano pero poco a poco", apuntó.

"El éxito no está en la medalla que consigues sino de donde sales, a dónde llegas y el camino que recorres. Somos un país, sin discusión, de deportes de equipo. Estados Unidos, Australia y España siempre estamos los primeros. En el futuro estaréis ahí. Hemos renovado el equipo con gente muy joven, que no puede tener limites, que no hay barreras para pasar", señaló.

"Los partidos definirán vuestra identidad. Por ganas, entrenamiento, capacidad y compromiso nadie nos va a ganar. Si perdemos nos veremos en el siguiente. El proceso y el camino es largo pero sabiendo la capacidad de los que están al lado del equipo lo mejor del hockey está por llegar", concluyó.