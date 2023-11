Sanyo Guitérrez: "Esta ha sido la temporada más difícil de toda mi carrera"

El jugador argentino repasa la temporada que se cierra dentro de dos semanas en Barcelona con el Master donde jugará con Mikel Yanguas. Es optimista de cara a 2024, que arrancará con nuevo compañero ¿Si en 2024 jugaré con Paquito Navarro? En las redes sociales se dicen muchas cosas. No lo desvelaré hasta después del Master

Sanyo Guitérrez es de los jugadores que dicen mucho tanto dentro como fuera de la pista. Habla claro es “frontal” como él mismo se define. Para lo bueno y para lo malo. El ex número uno, nacido en San Luis hace 39 años, se siente competitivo y quiere seguir dando guerra. La última batalla de 2023 la dará en el Master de Barcelona junto a Mike Yanguas.

¿A falta del Máster como valoras tu temporada?

A nivel deportivo ha sido con mucha diferencia la más difícil de mi carrera. Creo que una mala decisión al principio de la temporada al no salir bien el regreso con Bela me arrastró a tener varios compañeros. Fui rebotando. Digo la palabra equivoqué porque no salió bien la idea de volver a jugar con Bela y creo que a partir de ahí fuimos dando tumbos. Terminé jugando con mi sobrino que fue la mejor decisión que tomé.

Con Momo, al empezar con el año ya en curso es mucho más difícil porque no nos conocíamos

¿Qué pasó con Momo González?

Nos fue bien pero me hubiese gustado tal vez empezar el año con un compañero y terminarlo con el mismo. Hacerlo más tipo proyecto a largo plazo y no fue así. Con Momo no tuvimos tiempo de hacer funcionar la pareja. Al empezar con el año ya en curso es mucho más difícil porque no nos conocíamos, no habíamos jugado nunca juntos y no teníamos tiempo de realizar entrenamientos en un año tan cargado de torneos. Me hubiera gustado jugar todo el año con Momo, pero al cambiar todo fueron tropiezos en el camino.

¿Y qué tal con tu sobrino Agustín Gutiérrez?

Fue la mejor decisión que tomé porque me siento bien, porque disfruto y a la vez me siento competitivo. Además juego con mi sobrino y esto es un regalo.

Pero no vas a seguir con él la temporada que viene.

Ya se lo había planteado así. Le dije que jugaba con él hasta diciembre. Cuando le propongo jugar lo primero que le aclaro es que no quiero que deje a su compañero porque de cara a 2024 ya lo tenía medio hablado con otro jugador.

¿Paquito Navarro?

Eso dicen las redes sociales. Ya lo veremos después del Master que será cuando lo anunciemos. Las redes sociales a veces también se equivocan.

Sanyo asegura que se siente muy competitivo pese a sus 39 años | World Padel Tour

Parece que cuesta unir un veterano con un joven.

Es normal. Pasamos tanto tiempo juntos que tiene que haber una sintonía fuera de la pista, intentar disfrutar de las mismas cosas. Con un joven es difícil. Por ejemplo, a mi durante el día me llama mi mujer porque mi hijo tiene fiebre o se ha peleado con el compañero de clase… Eso a un chico de 23 años no le toca. Y yo no puedo estar escuchando música y jugando los jueguitos las 24 horas. Son diferentes etapas. Ojo! tampoco quiere decir que no funcione. He visto parejas por ejemplo yo con Momo hicimos semifinales, finales, o Paquito con Fede Chingotto lo hicieron muy bien y uno es mucho mayor que el otro.

¿Qué te empuja a seguir a los 39 años?

Me veo competitivo, sinceramente. Pierdo más partidos que antes, pero lo tengo aceptado. Hay jugadores hoy por hoy mejores que yo, pero siento que cuando juego bien si el que está en frente no está al 100% igual le robó un partido de vez en cuando aunque sea de los mejores como Juan Lebrón o Martín di Nenno o el que sea. Si sigo ganando estos partidos contra parejas que pelean el número uno ¿porque plantearme la retirada?. Al contrario me empuja a seguir ilusionado y a seguir buscándole la vuelta para seguir siendo competitivo.

¿Cómo se presenta 2024?

Por fin será un calendario normal porque lo que ha pasado este año no es normal. Jugar dos circuitos es imposible. El año que viene los jugadores podremos estar un poquito más enteros.

Ojalá la próxima temporada sea buena en general para el pádel. Creo que el pádel necesita demostrar que el paso que dimos salga bien

¿Qué esperas de la temporada que viene?

Ojalá sea buena en general para el pádel. Creo que el pádel necesita demostrar que el paso que dimos salga bien. A nivel personal seguir sano, que las lesiones me respeten y si es así voy a seguir intentando dar guerra. Otra cosa es que pueda ganar más o menos partidos.

“Soy un jugador frontal y tengo lo que tengo gracias a eso”

¿Qué mensaje le mandarías a World Padel Tour?

Creo que todo se resume en un gracias.

Te ha dado la vida…

Soy de los que siempre mira el vaso medio lleno. Evidentemente todos tenemos nuestros errores y nuestros defectos y cada circuito tiene aciertos y errores, pero pienso que World Padel Tour hizo un gran trabajo, con errores, pero un gran trabajo que nos dio muchísima visibilidad y ha sido uno de los culpables de que el pádel esté hoy donde está y que los jugadores nos podamos ganar la vida en el deporte que elegimos.

¿Qué sientes cuando ves estos vídeos tuyos que se hacen virales en el banquillo, con tus reacciones. ¿Cómo te ves desde fuera?

Me veo exigente, frontal y ganador.

Sanyo con su pala Siux con la que está encantado | Siux

No tengo ninguna duda.

Lo que pasa es que hoy vivimos en una sociedad donde se confunde todo. Le damos valor a comentarios de gente que no te conoce, que quiere opinar, que crea un fanatismo hacia alguien… Depende a quién escuche soy el villano, o si escuchas a otra persona soy buenísimo. Yo creo que soy una persona que va de frente. Si no me gusta algo, te lo digo, si me gusta también te lo digo. No comparto esto de no importa si pierdes, tienes que ser feliz, tienes que disfrutar... Yo disfruto ganando. Lamentablemente el alma de ganador me hace ser muy exigente y por ello soy bastante directo con mis compañeros. He sido así toda mi vida y tengo lo que tengo gracias a eso.

Mal no te ha ido.

Hay gente que me adora y hay gente que no me soporta. Eso es bueno. Si te quiere todo el mundo, malo, es que hay algo que no es real, algo estás disfrazando. Pero ahora se están abriendo tanto las puertas que nos hemos convertido en un deporte grande. Lo malo del deporte grande es que das lugar a que mucha gente que mira padel hace tres días opine.

Todos sabemos de fútbol pero si un día te juntas en una cena con Pep Guardiola te das cuenta de que no sabes nada. Lo mismo ocurre con el pádel

Como pasa en el fútbol.

Claro. Te puedo asegurar que todos sabemos de fútbol pero si un día te juntas en una cena con Pep Guardiola te das cuenta de que no sabes nada. Yo he conocido a gente que tenían una imagen de un jugador o una idea de algo del juego y el día que comparten algo con un jugador piensan: de lo que yo veía era todo al revés. Pero aquí todos los que práctican a pádel son buenísimos. No conozco a nadie que juegue mal y para los padres los hijos son todos buenísimos, unos cracks (risas).

¿Cuándo analizas tus partidos en qué incides más?

Analizamos todo. Lo primero es encontrarse con el pádel que uno quiere practicar. Después está el rival que consigue que no puedas hacer lo que tu quieres y hay que pensar como solucionarlo. Pero el primer problema soy yo. Cuando el rival contesta tu bola tienes que haber superado tres obstáculos: tocar bien la pelota, superar la red y que la pelota bote dentro de la pista. Cuando el rival toca la pelota es el cuarto problema. Hay que intentar bajar los errores no forzados. Aunque el de adelante sea el mejor del mundo creo que lo primero es jugar con poco error y a partir de ahí, si vemos que el trabajo está bien hecho analizamos cómo queremos plantear el partido a ver qué hacen los rivales para ganarnos.

Sanyo jugó su último torneo con su sobrino Agustín en México | World Padel Tour

Hablaste en una entrevista con Adeslas de que no tienes vida social siendo jugador de pádel, uno de los deportes más sociales que existe.

Es lo mejor que tiene

¿Qué es lo que más echas de menos?

Este deporte es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo que pasa es que vas perdiéndote cosas. Al final trabajo con mi cuerpo, llego más cansado, no es que no tenga amigos que no me inviten a tomar un café, el tema es cuántos días a la semana tengo ganas yo de ir al acabar el día entre mi familia, torneos, entrenos, viajes... Cuando te das cuenta ves que al final has ido a cenar con amigos una vez en un año o ninguna.

¿Crees que cuando te retires te arrepentirás de algo?

Yo creo que no. A nivel deportivo seguro que no. He entrenado todo lo que tengo que entrenar para sacar mi mejor versión y el pádel que logré lo logré entrenando. Creo que he llevado la máquina al límite y la sigo llevando al límite para seguir siendo competitivo.

“La Siux Diablo Revolution II Sanyo Pro es un palón”

Sanyo tiene claro que su pala, la Siux Diablo Revolution II Sanyo Pro “es un palón. Tiene un equilibrio muy bueno. Tiene un poquito de potencia que yo siempre lo pido, pero es una pala al tacto exquisita, con muchísimo control, fácil de usar a cualquier nivel, es una pala muy completa”.

El jugador argentino reconoce que está satisfecho, pero quiere dejar claro que “yo me he ido de las marcas donde he estado siempre con pena porque me involucro mucho. Me encantaría seguir en Siux creando relación, manteniendo la gente, las mismas caras, trabajando juntos...”. Sobre su adaptación a una pala nueva explica que “la gente se cree que cuanta más facilidad tienes para jugar, más facilidad tienes para jugar con cualquier pala. Mentira. Cuando juegas tan al límite los cambios en la pala se notan mucho más". Preguntado por si en 2024 tendrá una Siux nueva Sanyo desveló que “sí, y será una pala muy linda”.