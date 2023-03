Pablo Lima: "Si quisiera jugar muchos más años se me haría pesado"

"Me quedo sorprendido con las cosas que hacen los jóvenes en la pista" "Creo que World Padel Tour y Premier Padel llegaran a un acuerdo porque esta guerra no beneficia a nadie

Pablo Lima, nacido en la localidad de Porto Alegre hace 36 años, ha decidido que esta sea su última temporada. Desea regresar a su país con su familia y buscar nuevos retos, siempre vinculados a un deporte que se lo ha dado todo, el pádel. En Doha charló con Sport y recordó a sus compañeros durante su carrera y habló de las sensaciones esta temporada, la última como jugador profesional

¿Como afronta su última temporada un jugador que ha decidido dejar el pádel?

Estoy muy ilusionado de jugar mi último año. Creo que la decisión ha sido acertada. Si quisiera jugar muchos más años se me haría pesado. Como es el último año me estoy divirtiendo muchísimo. Por supuesto con las ganas de ganar, pero este año lo tomo de una manera no se si de relax pero con otra visión. Quiero disfrutar de cada momento porque va a ser el último año.

¿Haciendo un repaso a tu carrera qué te dirías a ti mismo?

Me diría que he hecho todo lo posible para jugar y rendir lo mejor que he podido. Me voy del pádel con la conciencia tranquila porque creo que he sacado el máximo rendimiento que podía a mi juego y a mi cuerpo.

Mi expectativa cuando llegué a España era poder vivir solo de jugar a pádel sin tener que dar clases.

¿Cuando llegaste a España con 20 años cuáles eran tus expectativas?

Cuando llegué el pádel no era ni la mitad de lo que es hoy. Era otra época, pero mi expectativa era poder vivir solo de jugar a pádel sin tener que dar clases. Era el objetivo de casi todos los jugadores porque en esa época muchos jugadores tenían que compaginar todavía las dos profesiones. Y lo he podido hacer.

Desde fuera parecer que todo ha ido rodado, pero supongo que ha habido dificultades

Jugar y competir en los torneos es la parte más fácil y más bonita pero para ello hay mucho trabajo detrás, viajes, dejar a la familia, muchas veces jugar lesionado, con dolores. Para llegar a la parte bonita requiere una preparación y un esfuerzo muy grande. Pero creo que merece la pena porque es una profesión maravillosa.

¿Qué le debes a Roby Gattiker, tu primer compañero?

Fue el primer compañero con el que llegué a dos finales. Me enseñó muchísimo. Le debo mucho porque me enseñó mucho como jugar, la parte técnica ya que era muy bueno para eso. Si he podido obtener muy buenos resultados es gracias a los conocimientos que me ha dado él.

Mieres era pura intuición y con él vivimos una etapa muy buena

Juani Mieres y Fernando Belasteguin fueron tus parejas más sólidas. ¿Cómo los definirías?

Con Mieres era pura ilusión, sin expectativas, Mieres era pura intuición y con él vivimos una etapa muy buena. En aquella época era difícil meterse entre las mejores parejas y creo que quebramos un poco este muro que había. Con Bela era trabajo y organización. Teníamos un objetivo claro y estábamos dispuestos a hacer todo lo que estaba en nuestras manos para conseguirlo.

Y después casi siempre gente joven.

El jugador joven tiene una visión distinta porque tampoco ha vivido lo que hemos vivido nosotros, la mayoría se creen que los torneos empezaron así y tienen un poco esa idea del pádel. El jugador joven aporta a los de más edad esa ilusión y esa motivación que quizás tu ya no tienes tanto porque ven el pádel de manera distinta. Te aportan energía y alegría.

Hoy en día se ven jugadas más espectaculares que años atrás pero no sé si los jugadores de ahora son mejores

Ellos han cambiado mucho el pádel

Quizás ahora se vena más jugadas espectaculares. Es difícil comparar una etapa y la otra porque las pistas son distintas, los materiales son distintos, las condiciones para entrenar son distintas… Hoy en día se ven jugadas más espectaculares que años atrás pero no sé si los jugadores de ahora son mejores que los de antes porque habría que comparar épocas y es muy difícil. La cabeza del jugador siempre se adapta a las situaciones que más vive, ahora ellos viven más situaciones de salidas de pista, y jugadas espectaculares su instinto de supervivencia hace que hagan más cosas espectaculares pero creo que para el público que ve el pádel hoy merece mucho la pena. Yo que soy jugador profesional y que lo veo de manera muy seguida me quedo sorprendido con las cosas que hacen.



¿Cuál es tu proyecto tras el pádel?

Acabar en 2023 volver a vivir a Brasil. La idea es seguir vinculado al pádel, no sé si en algún club, todavía no lo tengo claro, pero mi idea es regresar a mi país.

Te vas en el ‘peor’ momento ya que el pádel parece que va a dar un paso de gigante

Sin duda el pádel va a hacer un paso de gigante, a partir de ahora va a conocerse mucho más, los torneos van a jugarse en mejores sitios, pero cuando tomé la decisión lo hice pensando en mí y en mi familia. Ojalá que siga creciendo más, pero mi etapa en el pádel como jugador ya la he cumplido, he vivido todas las experiencias que se pueden vivir y es mi momento de dar un paso al costado.

¿Cómo acabará el conflicto entre World Padel Tour y Premier Padel?

Mi opinión personal es de que se van a unir y llegaran a un acuerdo porque esta guerra no es beneficiosa para ninguna de las partes y creo que en este caso hay unos empresarios muy inteligentes y se van a unificar porque si sigue la guerra los dos van a salir perdiendo, así que una persona inteligente enseguida se da cuenta y nadie quiere perder.

Con Coki estoy disfrutando mucho. Es muy buen chico, muy educado, juega muy bien

Empieza el Qatar Major en Doha, junto a Coki Nieto como lo afrontáis

Con Coki estoy disfrutando mucho. Es muy buen chico, muy educado, juega muy bien y nuestro objetivo es pelear mano a mano con las mejores parejas, lo que pasa es que para jugar contra las mejores parejas tienes que enfrentar a muy buenas parejas antes así que el objetivo es ganar a las parejas que están a nuestro nivel y luego pelear mano a mano con las mejores. La tarea no es sencilla pero creo que estamos los dos cómodos e ilusionados y podemos hacer un buen papel.

En el primer torneo tuvisteis mala suerte con el cuadro

Nosotros ya no estamos entre las cuatro mejores parejas así que en cuartos de final te va a tocar bailar con una pareja muy complicada, pero para ser el primer torneo tuvimos buenas sensaciones y eso es importante.