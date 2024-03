Lebrón: "Estoy muy triste conmigo mismo"

Juan Lebrón está claramente arrepentido de su actitud en Doha tras perder en octavos de final en el Qatar Major frente a Mike Yanguas y Javi Garrido. Durante el partido se 'calentó' con frases como "vete a tomar por el culo", hacia sus rivales tras pedir una revisión.

Al acabar el encuentro persiguió a Yanguas y Garrido hasta el media center increpándolos lo que supuso que la policía tuviera que escoltar a los jugadores hasta llegar al hotel por la noche.

Todo este terremoto en Doha derivó en la ruptura de la pareja entre Ale Galán y Juan Lebrón ya que el madrileño decidió poner punto final a la relación pese a ser números uno y haber arrancado la temporada con el título en Riad.

En una entrevista en el diario Marca, Juan Lebrón muestra su sincero arrepentimiento tras todo lo sucedido: " Estoy muy triste conmigo mismo, con las personas tengo a mi alrededor, a las que aprovecho para pedir perdón", dice con voz de arrepentido.

Comenta también que tras acabar el partido y abandonar las instalaciones el Khalifa International Stadium se sintió mal: "Me sentí mal al instante, sabía que lo había hecho mal y no tenía ninguna justificación. Esto no va a volver a suceder, de verdad".

Pese a lo acontecido, Lebrón no esperaba que Galán rompiera la pareja: "Me pilló desprevenido y sorprendido con la noticia, la verdad, pero es su decisión y hay que respetarla. Es una cosa muy personal suya".

Juan Lebrón y Alejandro Galán tendrían que jugar juntos el torneo de Acapulco, el próximo P1 del Premier Padel del 18 al 24 de marzo, pero fuentes consultadas por Sport aseguran que están meditando evitar este torneo. La no asistencia debe ser justificada así que habrá que esperar esta semana como van los acontecimientos.

Cabe destacar que Juan Lebrón está también pendiente de si recibe una sanción por sus actos en Doha.

Lo que sí asegura el gaditano es que en Venezuela su compañero será Momo González, que queda libre tras anunciar Fede Chingotto que será la nueva pareja de Galán. Sin embargo, el propio Lebrón deja en el aire la continuidad de este dúo en adelante.