Galán y Lebrón continuarán juntos en 2024

Después de varias semanas de incertidumbre y rumores sobre el final de una de las mejores parejas del pádel internacional, Alejandro Galán y Juan Lebrón confirmaron que continuarán juntos el próximo año.

La dupla española había postergado su decisión hasta el final de temporada, tras la WPT Final disputada en Barcelona, después de acercar posturas tras el torneo de Milan que puso el cierre al torneo del circuito Premier Padel.

Galán era partidario de buscar nueva pareja de baile para el próximo curso pero Lebrón parece haber convencido al madrileño tras una conversación mantenida este mismo lunes. Los buenos resultados en este segundo tramo de la temporada han ayudado también a tomar la decisión.

El propio jugador gaditano hizo el anuncio a través de sus redes sociales, con un mensaje a su compañero. "See you in 2024" (Nos vemos en 2024), acompañado de un vídeo con los mejores momentos de la temporada.

Galán y Lebrón alcanzaron la gran final de Maestros en Barcelona en la que cayeron ante Paquito Navarro y Fede Chingotto por 6-1 y 6-4 en un duelo que podría haber supuesto el final de su camino en común.

Una separación que ya no será y que dará paso a nuevos anuncios en los próximos días ya que algunos de los jugadores del circuito esperaban el anuncio para poder definir sus duplas de cara a una nueva temporada en la que convergerán los dos circuitos, el World Padel Tour y el Premier Padel.