Alejandro Galán: "Todavía estamos lejos de nuestra mejor versión"

El jugador madrileño afronta el Major de París con un gran optimismo tras el triunfo en Finlandia junto a Juan Lebrón "Tras el acuerdo entre Premier Padel y World Padel Tour el mabiente se ha relajado"

Alejandro Galán está en París disfrutando por segundo año de un torneo impensable para el pádel hace apenas una veintena de meses. El jugador madrileño ya sabe lo que es jugar y ganar una final en Roland Garros, la pista que ha visto a Rafa Nadal coronarse en 14 ocasiones, y quiere repetir experiencia el próximo domingo, pero las circunstancias son este año diferentes.

En pimer lugar felicidades por el título en Finlandia. ¿Se saca uno un peso de encima ganando un campeonato después de ocho meses?

Da sensación de alivio y de satisfacción por todo el trabajo que llevamos haciendo esta temporada por superar todas las dificultades. Al final, como dice siempre Mariano (Amat), el trabajo paga y ya hemos tenido un poco de premio con el torneo de Finlandia pero no nos conformamos. Tenemos nivel y ganas para hacer más cosas.

¿Afrontar un Major como el de París con este título en el bolsillo lo cambia todo?

Veníamos muy enfocados en París, Finlandia era una prueba para ver que tal la vuelta después del parón. Sobre todo a mí me venía bien bajar un poquito la carga para luego hacer una mini pretemporada, así que este parón nos ha ido muy bien. Finlandia era una prueba, pero ahora llega París que es un reto mayor y queremos ganarlo.

El título en Finlandia lo dedicaste a la gente que aguanta los momentos de mal humor y los bajones. ¿Cómo es Ale Galán en esas circunstancias?

Me refería al día a día. Ha habido frustraciones cuando los entrenamientos no son buenos porque sabemos que para darle la vuelta a la situación de este año pasa por entrenar mucho y por entrenos de calidad; las frustraciones cuando me he tenido que retirar de torneos; cuando tuve que hacer un cambio de pareja que no esperaba... Ha sido difícil y la gente, mi equipo, mi familia y mi novia son los que están ahí y es de los que me acuerdo cuando gano, por supuesto.

Galán se reencontró en Finlandia con la victoria | WPT

Me refería a como es tu carácter cuando las cosas no van bien. ¿Eres muy intenso?

No, soy de llevar las cosas por dentro y no trato de mostrarlo e intento que la gente que está a mi alrededor no tenga que pagarlo, pero es verdad que aunque no sea de exteriorizarlo, el estar rodeado de toda mi gente me ayuda y en esos momentos me reconforta estar con ellos y evadirme con un cena o cualquier cosa, así que se lo agradezco y por ello dedico los triunfos a todos ellos.

París os trae buenos recuerdos, ganasteis el año pasado, así que ¿el objetivo es el título o ir mejorando cada día?

Ambas cosas. Creo que somos capaces de ganar, tenemos ganas y ambición siempre para hacerlo y ya hemos ganado torneos sin sacar nuestro mejor pádel pero sí compitiendo de la mejor manera. Finlandia es un reflejo de ello. Sin las condiciones que más nos puedan gustar, sacamos adelante partidos complicados con nuestra mejor faceta competitiva y conseguimos ganar. Queremos encontrar nuestro mejor nivel, seguir mejorando porque creo que todavía estamos lejos de nuestra mejor versión, pero que aún así la versión actual es muy competitiva y nuestra hambre y nuestro carisma van a estar dentro de la pista con mejores sensaciones porque venimos de una victoria.

Pese a que en Finlandia cayeron en octavos, Tapia y Coello son los hombres a batir. ¿Te recuerdan a vosotros?

No, no me gusta comparar parejas porque siempre hay diferencias, pero tienen un juego agresivo, son grandes competidores y es de admirar lo que han hecho. Creo que con la confianza alta juegan a un pádel increíble.No han tenido tampoco muchos partidos que perder, pero mantener la concentración tanto tiempo en tantos partidos y ganar tantos torneos seguidos es de admirar. La verdad es que no creo que sean comparables a la pareja que hemos hecho Juan, pero aún así es admirable lo que han hecho.

¿Te suena, no, eso de ganar tantos torneos?

Estamos a mitad de temporada y ya han ganado casi más torneos que nosotros en toda la temporada pasada, así que...

Dejaste la presidencia de la APP hace dos meses y se llegó a un acuerdo hace unos días. ¿No serías tú el culpable?

(Risas) Imagínate que estuve año y medio recibiendo palos y escuchando que yo era el culpable de los problemas en World Padel Tour. Colgaron mi cabeza en una pica y he estado dos años sin salir en los carteles de World Padel Tour y ahora es al revés. La verdad es que es todo trabajo de los jugadores, de los portavoces y está pasando lo que el pádel merece y lo que los jugadores querían.

Los campeones del torneo de Finlandia junto a sus entrenadores | WPT

Se nota diferencia en el ambiente tras el acuerdo

Mucha diferencia. Incluso en Finlandia ha estado el ambiente más relajado. Ya con las cosas claras, sabiendo qué va a pasar y con el futuro decidido se acaba la incertidumbre. Los jugadores entierran el hacha de guerra, los problemas que podían haber o las tensiones se rebajan y el de Finlandia ha sido un torneo bastante bien organizado y agradable. Creo que es un promotor que puede tener futuro en el pádel que viene.

¿Premier Padel tiene que adoptar muchas cosas de World Padel Tour?

Las cosas que funcionaban y el personal que trabajaba bien y que ha hecho que crezca el deporte por supuesto. Yo no soy quien para decir quien tiene que venir o quien se tiene que quedar, pero todo lo que sea conservar lo bueno y añadir cosas que vayan a hacer mejorar es lo que queremos todos.

¿Será el circuito perfecto?

Creo que es la intención con la que viene Premier, la intención de la compra, de tener el poder de World Padel Tour. Lo que quieren es hacer crecer al pádel y tratar de sacar el mejor partido a la compra de World Padel Tour.

La incógnita del ranking ya se ha despejado.

Quizás no era público porque había muchas cosas que dependían de cómo se hacía la compra, pero algo que teníamos claro todos los jugadores desde que se inició Premier era que como no se podía hacer un circuito completo por año, lo que iba a contar era Premier de 2022 y 2023 en el ranking. Ahora que ha habido la compra y pueden trabajar un poco más de la mano, añadir alguna prueba de World Padel Tour es correcto. Hay gente que no tenía contrato, que estuvo contra las cuerdas, que no les dejaban jugar si no firmaban así que tampoco podían jugar el circuito así que creo que es la mejor solución para los jugadores.

¿Compartir París con las jugadoras es mejor?

Todavía no he entrado en pista, pero lo que tengo claro es que es un valor añadido. Que vayamos de la mano es algo que se intentó desde el año pasado y es muy positivo. El pádel profesional tiene que seguir creciendo a pasos agigantados y que vayamos unidos es un valor añadido.

Hablando de jugadoras, ¿qué opinión te merece el caso Rubiales?

Polémica (risas). Creo que lo que pasó está completamente fuera de lugar tanto con la jugadora (Jennifer Hermoso) como con la imagen política que tiene que dar un presidente estando al lado de la reina Letizia así que creo que es algo que estuvo completamente fuera de lugar. Si hay pocos eventos en el fútbol de la Federación como son los Mundiales o las Eurocopas y en algo tan mediático como el primer Mundial y con tanta dimensión para el deporte femenino que pase una cosa así no es del agrado de nadie.