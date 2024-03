Ale Galán habla por primera vez tras su ruptura con Lebron: "El pádel no se merece..."

Lebrón y Galán, la dupla que dominó durante años el pádel mundial, ya no son pareja después de que el de Leganés haya dicho basta. Las tensiones con Juan Lebrón han sido una constante en los últimos meses y Galán ha decidido poner tierra de por medio. Tras la decisión, 'Galántico' se pasó por los micrófonos de la 'COPE' para hablar de los motivos.

"Huyo de la polémica y es muy fácil explicarlo. Es natural, las parejas se rompen. No es una decisión deportiva; hemos marcado una época en al historia del pádel y me voy a quedar con eso. El año pasado no fue como queríamos y este año hemos acusado todo eso”, precisó en primer momento.

“Juan es excepcional, pero temperamental. Pero un caso como el de Doha no lo habia tenido nunca, me pidió disculpas y sabe las consecuencias que ha podido tener. No quiero que quede como que es así habitualmente”, insistió. Todo viene después del altercado con Mike Yanguas y Javier Garrido, donde un desquiciado Juan Lebrón perdió las formas e hizo precipitar la decisión de Alejandro Galán.

Tras ese suceso, el de Leganés indicó que "en cuanto salgo de la pista con la tristeza de irme de uno de los mejores torneos, fue desagradable para todos, no fue un día fácil. Me fui triste a casa. Ahí no hablamos nada; se disculpó en el aeropuerto. Lo agradecí pero no tuvimos una conversaciones larga. Tenía un sentimiento que cada vez era más recurrente, que necesitaba nuevos retos. Lo hablo con mi entorno, tenía la decisión tomada un par de días después y él me dijo que quería hablarlo bien. Cuando tuve la decisión clara, quise llamarle y el dije que no quería continuar y que él tuviese tiempo para buscar pareja”.

A Juan Lebrón, eso sí, le costó encajar la decisión de Galán: "Le pillé por sorpresa, a ninguno de los dos nos gusta pero lo tenía muy claro, lo había valorado todo y lo mejor era no continuar y buscar nuevos proyectos. Hablamos el jueves y entrenamos el viernes. Luego tuvimos la conversación, nos dijimos qué pensábamos y al final nos quedamos con que queríamos terminar muy bien, que éramos muy jóvenes, hemos ido mejorando ambos pero sentía que el proyecto tenía que acabar y quedarnos con todo lo bueno y lo que hemos hecho porque han sido tres años como números 1, algo que no lo ha conseguido mucha gente”.