Oficial: Galán anuncia que se separa de Lebrón

El jueves por la noche explotó la bomba de que tras cuatro años juntos y llenos de éxitos, Ale Galán y Juan Lebrón se separaban. Este viernes el jugador madrileño, que es quien ha tomado la decisión, lo ha comunicado de manera oficial en redes sociales.

Galán no explica los motivos de la separación en su mensaje en el que se limita a decir: Quiero comentaros que he tomado la decisión de separarme de Juan. No ha sido una decisión fácil, pero está muy meditada. Quiero agradecer a Juan los cuatro años que hemos compartido juntos. Han sido inolvidables". El mensaje acaba con un "te deseo, de todo corazón, lo mejor en tu futuro Juanito. Un fuerte abrazo!".

Previamente al mensaje de Galán, Fede Chingotto, que es el nuevo compañero que ha elegido el número uno, comunicó también en redes que se separaba de Momo González con otro mensaje cariñoso: "Momito, quería agradecerte este tiempo juntos. ha sido corto, pero te prometo que lo he disfrutado". Así mismo también le desea "lo mejor. Te lo mereces".

Así, el terremoto sucedido el martes, después de que Galán y Lebrón cayeran eliminados en octavos de final a manos de Mike Yanguas y Javi Garrido y los posteriores incidentes que protagonizó Juan increpando a los rivales y a su entrenador Juani Mieres parece que fue el detonante de una decisión que Galán ya quiso tomar antes de arrancar la temporada, pero reculó y decidió dar una nueva oportunidad a un duo que funcionaba casi como un reloj tras cuatro años juntos y 33 títulos en su palmarés.

¿Con quién jugará Lebrón?

Ahora queda por saber qué pareja eligirá Juan Lebrón. Se rumorea que Momo González jugará con Álex Ruiz y la pareja del andaluz, Juan Tello, será el acompañante de Lebrón en el revés. Pero de momento nada de ello es oficial.