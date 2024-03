Coello: "Me da pena que Lebrón y Galán se separen"

Arturo Coello y Agustín Tapia eran dos hombres felices tras ganar el primer título del año, el Qatar Major. Además, coincidiendo con el aniversario de Coello que este viernes cumplió 22 años. "Han sido unos días muy especiales desde que he empezado la gira y el año. Creo que las vibraciones en equipo son muy buenas y poder ir ganando torneos en fechas tan señaladas es muy bonito y solo tengo palabras bonitas para decir al equipo, a la semana, al trabajo.

La clave es el cariño

Tapia asegura que "este equipo trabaja día a día para cumplir los objetivos. El año pasado fue un año soñado. Por ahí no esperábamos que se dé tan rápido. Pero ahora seguimos teniendo nuestros propios objetivos. La pareja después de un año y pico ya juntos se sigue llevando bien, sigue habiendo ese cariño dentro y fuera de la pista. Así que lo estamos disfrutando y esperemos seguir así y seguir ganando títulos si se puede.

Coello considera que "lo que es seguro es que si entrenamos mucho, si estamos bien físicamente, mentalmente, somos muy, muy peligrosos y sabemos que las parejas que nos quieran ganar van a tener que jugar a un grandísimo nivel durante mucho tiempo, pero no nos sentimos superiores al resto.

Sobre la ruptura del Galán y Lebrón

Era obligado preguntarles por la separación de Galán y Lebrón y si consideran que se les abre mucho más la posibilidad de estar en el número uno. Coello lo tiene claro: "La verdad es que si lo miras para ser el número uno, quizás es mejor que no estén juntos. Pero al final, si nosotros nos acordamos de Nadal,de Federer y de Jokovic, es porque estaban los tres juntos. Si solo hubiese habido uno, quizás la historia no habría sido tan bonita. Entonces a mí me da pena. Sé que son dos jugadores muy buenos y seguro que con quien se unan, van a hacerlo muy bien".