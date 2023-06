Osasuna se pondrá a disposición de la UEFA para defenderse

El club rojillo ha salido al paso de los rumores de que la UEFA podría dejarle sin Europa por los amaños de hace varias temporadas La entidad, lejos de ser condenada, recalca que "ha sido acusación particular y ha perseguido vía judicial a los responsables de los hechos"

El Club Atlético Osasuna se pondrá a disposición de la UEFA para aportar cuanta información estime conveniente después de la apertura de una investigación disciplinaria en relación a su admisión en la Liga Conferencia 2023/24.

Según ha podido saber la entidad, "esta investigación está motivada por la sentencia del Tribunal Supremo en relación a los hechos acontecidos hace una década, en la temporada 2013/14, que paradójicamente, eximen al club de responsabilidad penal en los citados hechos”.

El club ha trasladado dicha sentencia: “Pues bien, sentado lo anterior y realizando una interpretación acorde con el principio de culpabilidad del artículo 31 bis del Código Penal, en la redacción vigente en el momento en el que, indiciariamente, se cometieron los delitos de corrupción deportiva de los que podría, en su caso, resultar responsable penal el Club Atlético Osasuna, considera este proveyente que la mencionada entidad en ningún caso podría tener responsabilidad penal por los mencionados delitos, no sólo por no concurrir el mencionado requisito de un actuar imputable a título de dolo o de culpa sino por no apreciarse, tampoco, otro de los elementos necesarios para la existencia de responsabilidad penal, cual es que el delito que se haya cometido ‘en provecho’ de la entidad”.

La entidad navarra se pondrá a disposición del órgano europeo "para aportarle cuanta información estime conveniente acerca de un proceso en el que la entidad, lejos de ser condenada, ha sido acusación particular y ha perseguido vía judicial a los responsables de los mencionados hechos, los cuales dañaron gravemente la reputación del club”.

"Asimismo, informará al máximo organismo del fútbol europeo de que las personas condenadas por el Tribunal Supremo en 2023 cesaron de sus funciones en 2014 y fueron dadas de baja como socios de la entidad en 2015”, continúa el comunicado.

Osasuna se personó como acusación particular, es decir, como perjudicado, en el proceso judicial que concluyó con la condena de dichas personas y con una sentencia que les ha obligado a pagar al club una indemnización económica cuantiosa que ha derivado en el embargo de propiedades y bienes de dichas personas por parte de la entidad.

El club presidido por Luis Sabalza por "confía en que el procedimiento se resuelva de forma favorable para sus intereses y de que tanto sus deportistas como aficionados puedan disfrutar de la Liga Conferencia en justicia con los méritos deportivos realizados”.