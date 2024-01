Xavi seguirá solo si gana títulos

Xavi, durante el entrenamiento / VALENTI ENRICH

Si la Liga se gana partido a partido, la continuidad de Xavi en el banquillo blaugrana se decidirá competición tras competición. Es decir, su futuro depende de los títulos que conquiste de aquí a final de temporada. Esta es la decisión que ha tomado la directiva de Laporta con el conocimiento del entrenador. Descartan medidas drásticas aunque el juego del equipo no convence a nadie. Confían en levantar el vuelo en las tres competiciones en que siguen vivos. Deciden esperar a final de temporada para analizar si el técnico merece continuar.

Las cartas esta boca arriba. Había cuatro títulos en juego y en Arabia se perdió la Súper Copa de forma lamentable. Ya solo quedan tres. El próximo miércoles, en San Mames, se juegan la Copa del Rey a partido único. Duro compromiso ya que llega en un momento en que los dos equipos siguen tendencias opuestas. Los de Valverde atraviesan un gran momento de forma y el Barça, según Xavi, continua siendo un equipo en construcción. La continuidad en la competición del KO se nos antoja imprescindible para no poder seguir siendo optimistas.

La Liga esta como está. Con el Barça en cuarta posición empatado con el Athletic, lejos del liderato y con un partido difícil esta tarde en el campo del Betis. Queda mucho campeonato pero el equipo no arranca, rinde por debajo de sus posibilidades y encaja mas goles de la cuenta. Me atrevería a decir que de este título depende el futuro de Xavi teniendo en cuenta que a día de hoy la Champions parece un objetivo fuera de alcance, el título más difícil. En la Liga es donde hay que darlo todo, cambiar el paso, aumentar el ritmo y poner toda la carne en el asador. El Madrid parece mas fuerte que la pasada temporada. El Gerona luchará hasta el final por conseguir una plaza de Champions. El Athletic sueña con hacer algo grande. El Atlético es difícil que quede fuera de los cuatro primeros. Por lo tanto el Barça está obligado a reaccionar ¡ya! para no complicarse la vida. El factor positivo es que todavía depende de si mismo, pero ha fallado tanto que no tiene margen de error. En cuatro días saldremos de dudas. Queremos pensar en positivo, ganar en Sevilla y San Mames es el chute de moral y confianza que necesitan.

La pasada campaña el Barça ganó Liga y Súper Liga, un balance positivo teniendo en cuenta de dónde venía. Dejó el listón alto. Era lógico pensar en una progresión teniendo en cuenta los fichajes del verano. La realidad es tan distinta que hasta el propio Xavi, en rueda de prensa, ha manifestado que si no se ganan ningún título se irá a casa. En esta hipótesis Laporta tambien lo tiene claro. Más que nunca ganar se ha convertido en una razón de supervivencia.