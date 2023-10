Lo que Villarejo ha unido...

Las declaraciones del excomisario pueden provocar un encuentro entre Laporta, Rosell y Bartomeu y la paz en el Barça

En los dos excelentes cara a cara organizados por Jordi Basté en el programa ‘El Món a Rac1’ entre el excomisario José Manuel Villarejo y Artur Mas y Pablo Iglesias, el exmiembro de la Policía metió baza en temas relacionados con el Barça.

Villarejo tiene mucha información y la hace servir como más le conviene. Dice muchas mentiras y alguna verdad, pero es evidente que su intervención ha sacudido el día a día institucional del FC Barcelona cuando insinuó que Joan Laporta o su entorno facilitaron información a la Policía en la causa contra Sandro Rosell que mantuvo al expresidente del club 643 días en prisión preventiva para acabar siendo absuelto.

Las palabras del excomisario cabrearon mucho a Rosell y también a Laporta. El actual presidente niega esa información y así se lo hizo saber a Rosell, que no le cogió el teléfono, pero que, en sus posteriores intervenciones públicas para hablar sobre el tema extendió la mano a Laporta proponiendo un encuentro en el que también esté presente otro expresidente, Josep Maria Bartomeu. Este último, ya ha dejado bien claro que lo acepta y también Laporta lo ve con buenos ojos, aunque al actual presidente del Barça no le cayeron muy bien algunas palabras de Rosell en las que sembraba dudas sobre si Laporta había pasado o no información a la Policía.

El excomisario José Manuel Villarejo. | EFE

Villarejo, con sus palabras, puede propiciar un encuentro histórico y que será bueno para el barcelonismo. Tengo un amigo que siempre dice que sin ‘ismos’, el Barça tendría unas cuantas Copas de Europa más. Y tiene razón. La constante guerra civil instalada en el barcelonismo hace mucho daño al club. Las palabras de Villarejo pueden propiciar que se firme la paz, se olviden o se intenten olvidar feas actuaciones del pasado por ambas partes y que todo el mundo pueda centrarse en dar respuesta a los muchos ataques que recibe el Barça por parte de enemigos externos.

Negreira

El último de ellos, el ‘caso Negreira’, del que, por cierto, también habló el excomisario Villarejo. Lo hizo para acusar al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. “Florentino Pérez ya sobornó a árbitros antes de que lo hiciera el Barça, pero es intocable”, dijo Villarejo. El Real Madrid ya emitió un comunicado anunciando una querella contra el excomisario, mientars los que no dejan de remover el ‘caso Negreira’ no han escrito ni una línea al respecto.