A ver si ahora tener una Ducati es un problema

La creatividad de los responsables de la comunicación del Team Gresini es espectacular. Tras viralizar el fichaje de Marc Márquez a finales del año pasado con la imagen de Batman (mandando en Gotham City), después de plantearnos su incorporación como un sueño de película (“faciamo un cinema”) o de llevarse una cabra (Goat) a Catar ahora vuelven a la carga presentándonos al de Cervera como un astronauta: “The martian”, según la imagen que han difundido antes de la carrera de Austin.

La expectación para la carrera de este fin de semana, o más concretamente por ver si “El caníbal” le vuelve a meter otro bocado al pastel del palmarés del Circuit of the Americas es salvaje. Tanto, que podría incluso resultar casi insultante para sus rivales.

Veo unas trabajadas estadísticas que nos cuentan que “el más rápido” de lo que llevamos de temporada (sólo dos carreras, bueno cuatro; poquito más bien) no es ni el propio Marc ni el vigente campeón, Pecco Bagnaia si no Jorge Martín; por algo lidera la tabla del certamen, digo yo. Y, sin embargo, pese a ir con una Ducati, aunque cuenta como el que más para adjudicarse el título a final de año, poco se habla de él. Y esto no es justo.

Ahora que ya sabemos que Fabio Quartararo -porrón de millones mediante- seguirá en Yamaha otros dos años, creyéndose para el futuro las promesas de tener una moto “que corra” que no se cumplieron en las últimas temporadas, y que por tanto no irá a Aprilia como se había especulado, ya le están encasquetando la moto de Noale al madrileño. Sí, esa misma que se le rompió a Viñales el otro día, o la que dejó tirado a Oliveira poco antes, y que previamente se cebó en Espargaró tras haberlo llevado en volandas a la victoria.

Dicen que Márquez puede volver a cambiar de moto en 2025. Le ven en la órbita de KTM, aunque pintado con unos colores tan legendarios como los de MV Agusta. Para mi, tres motos distintas en tres años es un sinsentido; pero los que saben de verdad me dicen que me calle, que Marc puede con esto y con más. Y yo me callo y lo acepto.

Pero permítanme que me cuestione: ¿quién necesita más a Márquez: Ducati o KTM? No tengo la respuesta, aunque se me ocurre que si alguien le necesita de verdad, (ganando otra vez quiero decir) es el campeonato. Ese que se han comprado los americanos, y que si vieran al catalán ganando de nuevo este domingo, en el jardín de su casa -la de Liberty, pero también la del multi-campeón mundial, la del Sheriff con la estrella que más luce- les veremos haciendo palmas con las orejas.

Pero si finalmente es Martin quién gana el campeonato: ¿de verdad creen que en Ducati le dejarán marchar? ¿A Aprilia, en serio?