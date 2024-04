Las motos son filete, no souflé

Jorge Martin y Marc Márquez, protagonistas en Jerez / EFE

Lo del motociclismo español es muy bestia. Jorge Martín lidera la clasificación de MotoGP, Sergio García encabeza la de Moto2 y Daniel Holgado es el primero en Moto3.

Con este panorama, ¿cómo creen que estará el ambiente este fin de semana en un circuito de Jerez absolutamente “abarrotao” para el GP de España de velocidad?

Y por si esto fuera poco, tomen nota: Alvaro Bautista manda en el mundial de SBK, con Adrián Huertas al frente de Supersport y Daniel Mogeda como punta de lanza en Supersport300. ¿Que si hay futuro? Jesús Ríos se puso delante de la tabla este fin de semana en el estreno del Junior GP en Misano repleto de chavales de aquí con ganas de comerse el mundo.

Y no se olviden de la moto de campo. Toni Bou -por supuesto- sigue ejerciendo su dictadura en los mundiales de trial, tanto al aire libre como bajo techo. A Jorge Prado no hay quien le tosa en el mundial moto-cross; Josep Garcia es el amo del de Enduro, donde en la categoría femenina Mireia Badia lo peta como lo está haciendo Daniela Guillén en el de MX.

Y seguro que me dejo nombres y campeonatos, pero no quiero apabullarles.

Semejante caudal de éxitos entusiasma, y la perspectiva de ver la que podrían liar en el circuito Angel Nieto este fin de semana tanto Marc Márquez como Pedro Acosta en la carrera de las motos grandes hace subir las expectativas para el fin de semana hasta unos niveles muy añorados.

Los podcasts sobre la temática están consiguiendo unas cifras de audiencia en la red que deberían enrojecer a quienes presumen de ser los únicos con acceso a las imágenes televisadas de los campeonatos. Los datos son irrefutables y corroboran el interés del personal por la materia.

Pero los abonados en Dazn no crecen, ni con las más recientes ofertas de Movistar. Claro que en este país a la gente no le gusta rascarse el bolsillo por ver la tele, pero algo falla. O la oferta es demasiado cara, o el envoltorio no es suficientemente atractivo, porque lo que hay dentro está claro que molar, mola.

La afición merece más transmisiones en abierto. Y el aficionado más exigente merece unos contenidos de mejor calidad, aunque sean de pago por supuesto.

La decisión de este fin de semana por parte de la plataforma de ofrecer el GP de España gratis es un acierto, y merece una respuesta por parte de la audiencia.

¿Dispuestos a pagar? Sí. Pero no para que nos atiborren de publicidad o para ver caras bonitas soltando memeces a distro y siniestro, ni promotores de la ludopatía enrollándose con porras innecesarias que sólo inspiran ganas de mandarles, eso: a la porra.