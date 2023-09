El Superagente Deco

Deco era un futbolista vivo. Listo. Un pillo. Muchos recuerdan cuando enfrentándose en las semifinales de la Champions con el Oporto al Deportivo, forzó la expulsión de su buen amigo Andrade, condicionando casi definitivamente el pase a la final de los lusos. A la postre el Oporto de Mourinho se proclamaría campeón de esa edición.Veía muy bien el fútbol, leía e interpretaba los partidos a la perfección. Era un todocampista. Batallador, pero con una técnica notable.Ahora entra en los despachos de el Barcelona tras una experiencia en la agencia de intermediación.

El listón que dejaron Alemany y Cruyff está alto. Casi sin recursos lograron remozar la plantilla y cambiar la ara del vestuario. La gran mayoría de las operaciones fueron acertadas, aunque no todas, como es normal. Y, sobretodo, consiguieron convencer a futbolistas muy interesantes con la carta de libertad. Las primeras gestiones de Deco también han sido satisfactorias, es cierto. Traer a Joao Félix y a Joao Cancelo en esta situación económica y convencerles para que firmen aunque sea en calidad de cedidos por una temporada, es un gran logro.

De Vitor Roque, me cuentan, era ya seguido por el club antes de que entrara Deco y él estaba al otro lado de la mesa. Las primeras reuniones para su fichaje fueron ya hace varios meses. Deco conoce y parece que controla bien el mercado brasileño, que no es poca cosa. También el portugués, con una hornada de jugadores extraordinaria por toda Europa . Tiene una gran relación con Jorge Mendes, no en vano, comenzó con él en su agencia antes de independizarse. Esto podría verse en su doble vertiente. Una ventaja por el mercado que controla Mendes y un inconveniente por el control o poder que puede tener en el club Mendes, gran amigo personal de Laporta.

Es importante que tenga feeling con Xavi, como también lo tenía Jordi Cruyff. Tienen que entender el fútbol igual y hablar el mismo idioma. Eso ayudará bastante para acometer fichajes y confeccionar futuras plantillas.No es fácil ser director deportivo del Barcelona. Tienes que fichar jugadores que den rendimiento en un club de máxima exigencia. No vale cumplir, hay que ser diferencial. Además, por llamarte Barça los clubes exigen que pagues más.

Tampoco le exigimos que todos los fichajes sean Pedris, Araujos o Gündogan. No es fácil, pero al menos que evite los Coutinhos, Ardas, y compañía. Con eso y blindando la base de lo que ha llegado desde abajo, Lamine, Balde.. que no será fácil de mantener, el Barcelona tendrá garantizado mantenerse en la primera línea deportiva mundial durante cierto tiempo y sin hacer locuras económicas, que además no puede. Mucha suerte Deco.