Sergi Roberto es el nivel

Sergi Roberto marcó un doblete ante el Almería / Valentí Enrich

Partidazo de Sergi Roberto ante el Almería, casi mete un hat trick la semana pasada, su disparo con la zurda que encontró el travesaño en su trayectoría hubiera obrado un milagro; debe reconocerse que sus dos goles nos salvaron de finalizar con un empate ante el colista, contra quien sufrimos para ganar. Si el nivel actual nos conduce a que Sergi Roberto debe ser un jugador importante en el equipo de Xavi, apaga y vámonos.

Si valoramos a un jugador por lo único que ha aportado en toda su trayectoria en el primer equipo es profundidad de banquillo y capacidad de recolocación abnegada en cualquier posición del campo, frente a la petición del entrenador de turno para cubrir huecos de la plantilla, es un craso error. Aviso, no tengo nada contra la persona, me parece un buen chaval, educado y ejemplar en su comportamiento, nada habitual entre los peloteros, con un perfil cero mediático y ni una mala palabra en toda su trayectoria. Eso no puede ser la excusa para permanecer toda su carrera en el club, si eso es suficiente para ser “one man club”, nos equivocamos. Su perfil no pasa de ese nivel de jugadores que eran los canteranos de los ochenta del club (Calderé, Tente Sánchez, Moratalla, etc…) con los que aspirábamos, como mucho, a una copa de rey.

Si intento analizar lo bien que se ha ganado la vida el reusense a costa del Barça, llego a la conclusión que su representante, Orobitg, nos ha levantado la camisa para hacerle rico, y me pongo de mala leche. Nunca alguien que ha aportado menos, ha ingresado más, no intenten recordar que hubo un periodo de su trayectoria que se embolsó 12,6 millones de euros por temporada, aunque recientemente se haya bajado el salario un 60% para permanecer en la entidad.

Su aportación a lo largo de toda su trayectoria se resume en dos grandes momentos: el gol ante el PSG que nos permitió pasar una eliminatoría épica y su transición en el Bernabeu para que Messi hiciera un gol antológico. Para epílogo pensemos que su larga trayectoria en la entidad lo ha convertido en un mítico capitán, será historia pues. Eso sí, deberemos intentar olvidar todas su pifias defensivas como lateral derecho.

En la actual temporada solo tiene por delante a Gavi, Pedri, Gundoghan, De Jong y Fermín, porque parece que Oriol Romeu se ha visto superado psicológica y futbolísticamente para jugar en el Barça, porqué si no, también estaría por delante. Espero que siga siendo fondo, muy fondo, de banquillo, porque Sergi Roberto marca nuestro nivel futbolístico estamos apañados. Si él está en el campo ante un grande jugamos con diez, si es contra un rival inferior, estamos a su nivel.