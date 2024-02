Pau Cubarsí ha llegado para quedarse

Cubarsí lanzando un pase en largo contra el Getafe / Javi Ferrándiz

Hace hoy un mes y cuatro días que Pau Cubarsí cumplió diecisiete años. En condiciones normales estaría estudiando segundo de bachillerato y jugando a fútbol en la escuela. Sin embargo, desde el 18 de enero de este año forma parte del primer equipo del Barça. Ha disputado solo 7 partidos, pero ya ha demostrado que ha llegado para quedarse. Cuando uno le observa de cerca puede apreciar su cara de niño, pero sobre el terreno de juego parece un veterano. El joven central catalán es sólido en defensa, solvente y seguro en el aspecto ofensivo y, encima, ha sorprendido a sus propios compañeros por su liderazgo.

Cubarsí tiene la fuerza y sensatez de Puyol y la clase de Piqué. Y no solo esto. Parece un chaval normal. Un chico que no necesita tatuajes ni peinados estrambóticos para destacar. Si sigue así, el Barça tiene defensa central para rato. Esperemos que este verano entre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos no le quemen más de lo necesario.

El Madrid no perdona

Tiene el Madrid en cada partido entre diez y quince minutos donde se muestra intratable, imparable y decisivo. Los tuvo entre el minuto cincuenta y el sesenta de la segunda parte, pero resistió el Sevilla. Fue entonces cuando los azulgranas ya se veían a seis puntos… Pero no, los blancos insistieron de nuevo a partir del minuto ochenta y esta vez marcó Modric. Ancelotti ha logrado tener uno de los equipos más competitivos de Europa. Se rehacen ante las lesiones y nunca dan un partido por perdido. Eso, sumado a la presión que ejerce la grada, la de la televisión del club y la de cada uno de sus futbolistas lo convierten en claro favorito. Queda todavía mucha Liga por disputar, pero recuperar esos ocho puntos que los distancian del Barça parece una labor imposible. Esta temporada el Barça ha regalado demasiados puntos.