Una noche para lucir la fórmula que nadie tiene

Lamine Yamal y Cubarsí, frente al Mallorca / VALENTI ENRICH

Saben que insisto en ello desde hace años: el Barça, tarde o temprano, volverá. Puede que esta vez, por el volumen de la crisis que arrastra, lo haga más tarde que temprano, pero lo hará. Por el potencial que tiene, por el peso de su historia y por el poder que desprende su marca, entre las tres mejores del mercado. Eso sí, siempre alerté de que el proceso iba a ser largo y que debían conjugarse tres cosas: paciencia, resiliencia y buenas decisiones.

Desde el 2-8, en el Barça ha habido más prisa que paciencia, más inquietud que resiliencia y demasiadas decisiones discutibles. Desde luego, factores que contribuyen a dilatar cualquier recuperación. No obstante, tiene este club dos tesoros sin comparación posible. El método ganador con el que Johan Cruyff obró la redención del barcelonismo - el grande con más trofeos en los últimos 40 años - y La Masia, cuya generación más brillante, con Leo Messi al frente, cerró el ciclo más exitoso de la historia del fútbol. 35 títulos en 17 temporadas. Nadie en el mundo presenta una caja fuerte con esa fórmula. Nadie.

Vinieron Gavi y Araujo para liderar, junto a Pedri, la post-pandemia. Y Xavi, si bien no ha encontrado la estabilidad con respecto al modelo, se ha inventado a tres animales más: Fermín, Lamine y Pau Cubarsí. Sabido es que el Barça no ha cuidado el contexto, pidiendo una inmediatez impropia del momento que vive. Pero lo de hoy ante el Nápoles, salga como salga la función, hay que verlo con brotes de esperanza. El Barça, cuatro años después, está a un paso de meterse en los cuartos de Champions. Y lo va a intentar con Lamine, Cubarsí y nueve más. Si lo consigue, será maravilloso. Y el planeta sabrá, otra vez , que el Barça no morirá. Nunca. .