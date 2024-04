La continuidad de Xavi: ¿Cambio de rumbo o bandazo?

Joan Laporta y Xavi Hernández se abrazan en la rueda de prensa que anuncia la continuidad del entrenador / EFE

Xavi inició su explicación en el acto en el que se anunció su continuidad diciendo que se había producido un "cambio de rumbo" e incluso llegó a decir que en este proceso él había puesto "el cargo a disposición del presidente".

No sé si internamente eso fue lo que sucedió pero lo que Xavi verbalizó en enero fue: "Mi proyecto debe acabar el 30 de junio. Tomé la decisión hace días y, de alguna manera, me he liberado, y así libero también a los jugadores, a la junta y la afición". Eso fue una despedida, una marcha, dijo adiós a su cargo. No hubo ningún matiz a sus explicaciones, si que llegó un run run pasados los días que se lo podía repensar, pero su 'speech' ese día fue claro, se iba del Barça.

Es sano rectificar, sanar, recuperar la confianza con tus superiores y reconducir las situaciones complicadas. Xavi se liberó y el equipo se destapó. Todo ha fluido mucho más tras el anuncio del entrenador del Barça e incluso se ha visto al técnico de Terrassa sonreír en el banquillo, no mucho. También es cierto que el clima que ha logrado crear Xavi con su figura en la afición y en el equipo, marcando el tipo con los árbitros y demostrando que puede hacer jugar a este equipo puede justificar la decisión de revocar su marcha.

El elogio grandilocuente de Laporta a Xavi, constante y magnificado en la rueda de prensa, hace pensar que lo de que Xavi siga es una apuesta a la que se la he tenido que poner un poco de barniz para que tenga un poco de brillo.

Ahora toca pensar si realmente lo que viene ahora es un cambio de rumbo o solo un bandazo para cerrar esta temporada y arrancar la siguiente con un poco de empuje. La respuesta la tendremos en el trabajo de la secretaría técnica y la recomposición de la plantilla.

Si llegan los cambios entenderemos cómo han convencido a Xavi para que coja el timón también la próxima temporada.