El mejor fichaje de Laporta

Dos goleadas consecutivas y algunos ya pasan de dudar de Xavi a considerarlo el mejor entrenador del planeta. Pues no, Xavi todavía no es el mejor técnico del mundo. Lleva camino y progresión para llegar a estar regularmente entre los mejores, pero es cuestión de tiempo.

Tiene conocimiento, experiencia futbolística y, encima, es un buen tipo. Además, conoce la casa como nadie, es culé como el que más, sabe lo que es el entorno y nadie le tiene que explicar lo que es el ADN Barça. Unos requisitos que muy pocos cumplen y que resultan necesarios para sobrevivir en el ecosistema Barça. A todo eso, en Europa empiezan a reconocer su trabajo y el juego que despliega su equipo.

Estar entre los cinco nominados al The Best como mejor entrenador de la pasada temporada es una señal más que desde fuera está más valorado que desde dentro. A todo eso, el espectáculo futbolístico de estos dos últimos partidos resulta esperanzador. Es verdad que Gundogan ha aportado calidad, pero si no hay orden y alguien capacitado para dirigir la orquesta es muy complicado ganar jugando bien. Xavi es, sin duda, el mejor entrenador que ahora puede tener el Barça.

Un fichaje complicado

En sus inicios de regreso a la presidencia, Joan Laporta, no lo veía claro. Menos aún cuando el candidato, Víctor Font, se adelantó y anunció que si vencía en las elecciones, Xavi sería su hombre fuerte. Laporta ganó y tardó en estar convencido. Dudó, pero finalmente acertó.

Si en su primera etapa presidencial su mejor incorporación fue la de Pep Guardiola, ahora, Xavi ya es su mejor fichaje. La tranquilidad, serenidad, sentido común y capacidad de resistencia que transmite Xavi en cada una de sus intervenciones públicas es un regalo para el presidente. La renovación de Xavi es justa y merecida. Eso sí, su reconocimiento popular es todavía escaso para lo todo lo que ha conseguido.