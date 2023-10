El Barça de Xavi demostró que está preparado para competir contra el Madrid o, al menos, para hacerlo durante algunos minutos. Es verdad que enfrente tendrá a uno de los equipos más correosos de Europa, pero si los azulgranas logran mantener el ritmo de juego y el acierto de la primera parte, los blancos tendrán difícil sacar algún punto de Montjuic.

Fermín estuvo excelso y Lamine volvió a mostrar su descarado atrevimiento. Joao Felix, con susto incluido, sigue en un excelente estado de forma, Oriol Romeu vuelve a ser el de los primeros partidos y, solo, Gundogan está lejos de aquel futbolista que ejercía de capitán del City.

Desde este punto de vista, el culé puede ser optimista, pero el Clásico ya está aquí y los lesionados no avanzan. Pedri, Kounde y Sergi Roberto están descartados y ni Lewandoski ni de Jong estarán para entrar en el once titular, en caso de entrar en la convocatoria. O sea, que Xavi no podrá contar con uno de los mejores centrales de Europa, un medio que deslumbra a medio mundo y un delantero que es garantía de gol. Un panorama aparentemente desolador que queda compensado por el excelente rendimiento que están dando los canteranos. La Masia puede ganar al Madrid. No será fácil, pero si logran mantener el nivel de la primera parte, hay margen para soñar. Eso sí, con permiso del Girona, que la noche antes puede plantarse como líder solitario.

Cinco presidentes sin foto

El presidente, Joan Gaspart, logró cumplir el reto de reunir a todos presidentes del Barça. Lo propuso el sábado al final de la asamblea y solo ha tardado tres días en conseguirlo. Todos acudieron a la cita que duró tres horas y media. Hubo buena simpatía entre ellos, algunas discrepancias y la promesa de que repetirán. Eso sí, no hubo foto. Una pena. Ver a todos los presidentes del Barça unidos es un mensaje necesario. Hoy toca felicitar a Gaspart y esperar que estos encuentros tengan continuidad. Qué pena que nadie sacara el móvil par inmovilizara el momento.