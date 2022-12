Luis Enrique, de corazón, vete

Hace tiempo que en este cainita país te estaban esperando. Algunos hubieran osado restarte méritos incluso de haber dirigido a la selección hasta las cotas finales. Los mismos que te señalan como principal responsable de la eliminación en los octavos de final destacarían la victoria de los jugadores por encima de todo.

No merece la pena seguir. Ser seleccionador en este país es profesión de riesgo y contentar a casi todos, misión imposible. A ti, además, te pasan facturas del pasado o del presente o supuestos agravios recibidos. Vaya usted a saber, te juzgan más por filias y por fobias que por tu trabajo y trayectoria.

Uno puede pensar que ellos ganan, pero, no, no merece la pena ir contra viento y marea y luchando cada momento, cada decisión. O cada partido.

Defender ahora al seleccionador es impopular, claro, la herida está aún abierta. La decepción entiendo que es importante para la mayoría de aficionados que se habían ilusionado con este grupo y este seleccionador.

Muchos puede que olviden una selección competitiva, que está creciendo y en formación hacia algo más grande. Un equipo. El asentamiento en la élite de una nueva generación cuyos limites están aún por descubrir: Pedri, Gavi, Ansu, Balde, Nico Williams…

Se que te va la marcha, que te gustan las cosas cuanto más difíciles mejor y que te creces ante los reveses y te motivan los grandes desafíos, siempre ha sido así en tu trayectoria deportiva, pero ¿merece la pena? Creo que no.

Muchos te seguirán negando la mayor. Si sigues y ganas la próxima Nations League dirán que es una competición menor y ante selecciones venidas a menos. Pienso que llegados a este punto empieza a no compensar y no merecer la pena. Alguien vendrá que bueno te hará, dice el refrán. Habrá que ver en los próximos años y torneos, si Luis Enrique no sigue, hasta donde nos llevan los sucesores.

Has demostrado que tu futuro no te preocupa lo más mínimo, si acaso el de tu gente, pero tampoco tendrán problemas. Ofertas tienes e inmejorables. Tienes un cartel internacional muchísimo mejor que en partes de España. Desafíos por delante, muchos y atractivos. Eso no será un problema, seguro, y tendrás donde escoger. A buen seguro que te veremos a no tardar mucho en un banquillo europeo de relumbrón.

Creo que pierde la selección, que perderá un líder carismático, un entrenador con personalidad y un gran seleccionador, con sus defectos, como todos.

Me niego a pensar que han ganado pero me permito recomendarte que te vayas, que sigas demostrando tu talento en los banquillos en otros lares. Así algunos recalcitrantes se darán cuenta de lo que ya no tienen en el banquillo la selección española. Sabes que uno solo echa en falta las cosas cuando las pierde, solo las valora cuando ya no las puede tener.

Luis, de corazón, vete.